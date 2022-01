Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd. annonce la démission de Dipika Pradeep Soni en tant que secrétaire général et agent de conformité. 01/01/2022 | 14:12 Envoyer par e-mail :

Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd. a annoncé que Mme Dipika Pradeep Soni a présenté sa démission du poste de secrétaire général et de responsable de la conformité de la société avec effet au 31 décembre 2021 après les heures de bureau.

Données financières INR USD EUR CA 2021 36,7 M 0,49 M 0,43 M Résultat net 2021 0,01 M 0,00 M 0,00 M Dette nette 2021 1,22 M 0,02 M 0,01 M PER 2021 2 830x Rendement 2021 - Capitalisation 73,1 M 0,98 M 0,86 M VE / CA 2020 - VE / CA 2021 0,57x Nbr Employés 4 Flottant - Graphique NARMADA MACPLAST DRIP IRRIGATION SYSTEMS LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.