Naruida Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de machines et de systèmes de radar actif à réseau phasé à double polarisation en bande X. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans le domaine de la détection météorologique. Les produits de la société sont principalement utilisés dans le domaine de la détection météorologique et sont progressivement appliqués dans les domaines de la conservation de l'eau et de la lutte contre les inondations, de l'aviation civile, de la surveillance maritime, de la prévention des incendies de forêt et de la surveillance de la sécurité publique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense