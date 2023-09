NASB Financial, Inc. est une société holding unitaire d'épargne pour North American Savings Bank, F.S.B. (la Banque). La Banque est engagée dans la fourniture d'une gamme de produits bancaires personnels, d'investissement et de prêt dans la région métropolitaine de Kansas City. La Banque propose des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux. Elle propose des solutions bancaires comprenant des comptes chèques, des comptes d'épargne, des certificats de dépôt (CD), des comptes du marché monétaire, des prêts hypothécaires et des prêts commerciaux. Ses activités de prêt comprennent les prêts immobiliers, les refinancements de prêts hypothécaires, les programmes de prêts hypothécaires et le service à la clientèle des prêts hypothécaires. Ses prêts immobiliers d'investissement comprennent des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et au développement, des prêts aux comptes de retraite individuels et des prêts immobiliers d'investissement. Ses succursales sont situées à Grandview, Lee's Summit, Independence, Harrisonville, Kansas City, Platte City, Excelsior Springs, St. Joseph et Lexington, Missouri.

Secteur Banques