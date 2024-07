Nascent Biotech, Inc. est une société biopharmaceutique de phase II qui développe des anticorps monoclonaux pour le traitement de différents types de cancer. La société se concentre sur des candidats-médicaments biologiques qui font l'objet d'essais cliniques initiaux pour le traitement du cancer ou qui les ont déjà achevés, et cherche ensuite à poursuivre le développement de ces candidats-médicaments en vue d'une utilisation commerciale. Elle possède un médicament candidat, le Pritumumab, qu'elle développe pour le traitement des cancers épithéliaux, notamment du poumon, du sein, du colon, du cerveau et du pancréas. Elle se concentre initialement sur les patients atteints de cancers du cerveau, tels que le glioblastome et l'astrocytome malin. La société explore le Pritumumab dans son utilisation contre les virus. Elle est également engagée dans le développement d'une plateforme de vaccins traditionnels pour créer des vaccins contre les infections virales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale