Analyse-Les gains des femmes dans les conseils d'administration américains ralentissent alors que l'accent sur la diversité change.

L'amélioration de la diversité au sein des conseils d'administration est devenue une priorité pour de nombreux investisseurs qui affirment que la présence d'un plus large éventail d'expériences autour de la table du sommet améliore la prise de décision et les cultures d'entreprise.

Mais de nouvelles données et interviews montrent que ce n'est pas la seule priorité de nombreuses entreprises. Les chiffres que le chercheur Equilar a partagés avec Reuters montrent que les femmes ont représenté une part plus faible des nouveaux administrateurs qui ont rejoint les conseils d'administration des entreprises au cours des deux premiers trimestres de cette année, représentant environ 40 % des nouveaux administrateurs dans les deux périodes.

Ces chiffres annulent une tendance à la hausse observée en 2021, lorsque les femmes représentaient 41% des nouveaux administrateurs au premier trimestre et 47% au deuxième trimestre.

Le chiffre est ensuite passé à 48 % pour les deux derniers trimestres de 2021, la part la plus élevée depuis qu'Equ

ilar a commencé à suivre les entreprises de l'indice Russell 3000 en 2017. Graphique : https://tmsnrt.rs/3edQSYk

Graphique : La part des femmes dans les nouveaux postes d'administrateur diminue-



Certes, les chiffres trimestriels peuvent fluctuer, les femmes ne représentant que 36 % des nouveaux administrateurs pas plus tard que mi-2020. La part totale de femmes administrateurs au sein du Russell 3000 a augmenté de façon constante.

Equilar, et un certain nombre de recruteurs, ont déclaré à Reuters que le ralentissement du rythme reflète en partie le fait que les conseils d'administration se détournent de l'égalité des sexes pour se concentrer sur l'égalité raciale, au lieu de se concentrer sur les deux.

Les conseils d'administration "se concentrent sur la diversité au-delà du genre", a déclaré Courtney Yu, directrice de la recherche d'Equilar, surtout s'ils comprennent déjà au moins une femme comme l'exige le Nasdaq Inc.

Selon Equilar, 67 sociétés du Russell 3000 ne comptaient aucune femme dans leur conseil d'administration au 30 juin et 443 sociétés ne comptaient qu'une seule femme, contre 633 sociétés de ce type un an plus tôt.

UNE PETITE RÉVOLTE

Beth Stewart, PDG de la société de recrutement Trewstar Corporate Board Services, a déclaré que certains conseils d'administration peuvent également avoir atteint le niveau où un tiers des membres sont des femmes - l'objectif des activistes comme le 30% Club https://30percentclub.org/ - et ont ensuite changé d'avis en recrutant d'autres nouveaux administrateurs.

En outre, certains administrateurs masculins blancs pensent qu'ils ont suffisamment de candidats diversifiés, a-t-elle ajouté. "Il y a une petite révolte en cours parmi les hommes blancs", a déclaré Mme Stewart.

La pression pour ajouter des femmes s'est relâchée en mai lorsqu'un juge californien a invalidé une loi d'État imposant la diversité des sexes dans les conseils d'administration.

Il est difficile de savoir comment cette dynamique a affecté la représentation des minorités dans les conseils d'administration, pour laquelle les données actuelles d'Equilar n'étaient pas disponibles.

Selon le cabinet de recrutement Spencer Stuart, parmi les grandes entreprises du S&P 500, qui ont tendance à présenter une plus grande diversité, les femmes représentaient 46% des nouveaux administrateurs selon les dépôts de titres jusqu'au 30 avril, contre 43% un an plus tôt.

Les minorités ethniques ou raciales représentaient 46 % des nouveaux administrateurs au cours de la dernière période, contre 47 % un an plus tôt, selon le rapport. Comme les années précédentes, les nouveaux administrateurs issus de minorités étaient plus nombreux à être des hommes que des femmes.

Le changement est limité par le fait que de nombreux conseils d'administration n'ajoutent qu'un seul administrateur par an, a déclaré Keith Meyer, un chef de pratique de la société de recrutement Allegis Partners. Peu de conseils d'administration américains ont des limites de mandat comme c'est le cas en Europe, et beaucoup ont supprimé les limites d'âge.

"L'une des raisons pour lesquelles les conseils d'administration américains sont très stagnants est qu'il n'y a pas de voie de sortie facile", a-t-il déclaré.

NOUVELLES VOIX

Selon Meyer, une solution facile serait que les conseils d'administration élargissent leurs listes. C'est ce qui s'est passé au début de l'année chez le distributeur de services alimentaires Sysco Corp, basé à Houston, qui a créé trois nouveaux sièges au conseil d'administration et nommé deux femmes parmi les nouveaux administrateurs.

Un représentant de Sysco a déclaré que l'entreprise "continue de donner la priorité aux efforts visant à faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion dans tous les secteurs de l'entreprise et au sein du conseil d'administration."

Certaines entreprises ont cité des obstacles à la diversité, notamment les coûts ou la difficulté de trouver des candidats adéquats dans un contexte de forte concurrence pour les femmes et les minorités. L'un d'entre eux, l'opérateur de casino Red Rock Resorts Inc, a déclaré dans un dépôt de titres en avril que ses cinq administrateurs sont tous des hommes blancs.

Bien que l'entreprise apprécie la diversité, Red Rock a déclaré qu'elle devait également prendre en compte le coût de l'ajout de directeurs. En outre, le nombre limité d'administrateurs potentiels prêts à se soumettre aux rigueurs de l'obtention d'une licence de jeu "et la demande de candidats qualifiés et diversifiés continueront d'avoir un impact sur notre capacité à attirer certaines catégories d'administrateurs diversifiés", indique le dépôt.

Un porte-parole de Red Rock a refusé de faire d'autres commentaires.

La banque de Wall Bourse Wells Fargo & Co a élargi son conseil d'administration et a nommé trois nouveaux administrateurs cette année, dont deux femmes, l'une d'entre elles étant afro-américaine.

Celeste Clark, membre du comité de nomination de Wells Fargo, a déclaré qu'en recherchant des candidats diversifiés, l'entreprise visait à "élargir l'ouverture" pour prendre en compte les cadres occupant des fonctions de direction non traditionnelles, et pas seulement les personnes ayant été PDG ou directeurs financiers d'autres sociétés.

"Le recrutement de candidats issus de la diversité raciale et de genre ne se fait pas tout seul", a déclaré M. Clark.