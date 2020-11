Nasdaq achète la société canadienne de détection de fraudes Verafin

New York (awp/afp) - L'opérateur de la Bourse américaine Nasdaq a annoncé jeudi avoir racheté la société canadienne spécialisée dans la détection de fraude financière Verafin pour 2,75 milliards de dollars 2,51 milliards de francs suisses), une transaction destinée à renforcer son offre de technologies.

Verafin, créé en 2003 et basé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, fournit à plus de 2000 institutions financières en Amérique du Nord une plateforme les aidant à détecter, enquêter et signaler le blanchiment d'argent et les délits financiers.

La criminalité financière représente "un problème au niveau mondial qui requiert des réponses innovantes", a fait valoir Nasdaq dans un communiqué.

Les établissements du secteur sont soumis à des règles strictes en la matière et y investissent beaucoup d'argent.

Or Verafin utilise l'analyse de données volumineuses, l'apprentissage automatique, ainsi que des outils de visualisation et d'enquêtes pour affiner la détection des fraudes et réduire les coûts pour ses clients.

Nasdaq proposera les services de Verafin à son réseau de 250 banques, courtiers et sociétés financières ainsi qu'aux autorités réglementaires qui s'appuient déjà sur ses technologies pour détecter les manipulations et abus de marché.

"La défense de l'équité, de l'intégrité des marchés et de l'écosystème financier dans lequel nous opérons est au coeur de la mission de Nasdaq; et la lutte contre la criminalité financière est essentielle pour atteindre cet objectif", a commenté la patronne de la société Adena Friedman, citée dans le communiqué.

La société américaine s'est engagée à maintenir le siège du groupe canadien à St. John's et à continuer à travailler avec ses dirigeants actuels.

Elle a aussi assuré qu'elle investirait pour maintenir le recrutement de salariés en local afin d'alimenter la croissance de l'entreprise canadienne, dont le chiffre d'affaires a progressé d'environ 30% par an au cours des trois dernières années.

"Non seulement Verafin étend notre présence actuelle au Canada, mais elle représente également un catalyseur potentiel pour d'autres opportunités d'investissements dans la province et le pays", a souligné Mme Friedman.

La transaction, que Nasdaq prévoit de financer en s'endettant et en piochant dans sa trésorerie, devrait être finalisée au premier trimestre 2021.

afp/buc