Un tribunal américain se range du côté de la SEC sur la réforme des données de marché, portant ainsi un coup aux grandes bourses.

La SEC a approuvé en 2020 de nouvelles règles régissant les flux de données publiques qui, selon elle, amélioreraient également la transparence et remédieraient aux inefficacités dans la collecte et la diffusion des données, après des années de plaintes de courtiers selon lesquelles les bourses qui contrôlent les données sont en conflit dans leur rôle.

Nasdaq Inc, l'unité NYSE d'Intercontinental Exchange Inc, et Cboe Global Markets, se sont opposés au plan, qui permet aux entreprises autres que les bourses de développer et de vendre des produits de données basés sur les données obtenues auprès des bourses.

Les groupes boursiers, qui gèrent ensemble 12 des 16 bourses américaines, ont fait valoir que les nouvelles règles étaient contraires aux objectifs et aux politiques du Securities Exchange Act.

En rejetant la requête des bourses contre la SEC, un panel de trois juges de la Cour d'appel du circuit des États-Unis pour le district de Columbia a déclaré que la règle de la SEC "représente clairement un équilibre raisonnable entre les objectifs que le Congrès a assignés à la Commission".

Les bourses ont été chargées des flux de données, qui indiquent les meilleurs prix actuels et les dernières transactions pour les actions, avant qu'elles ne deviennent des sociétés à but lucratif et que les règles soient mises à jour pour la dernière fois en 2005.

Depuis lors, les bourses ont créé des flux de données propriétaires plus rapides et plus sophistiqués qui font concurrence aux flux publics. De nombreux grands courtiers disent qu'ils doivent payer pour ces flux de données privés, souvent plus chers que les flux publics, afin de rester compétitifs, et que cela a créé un marché à deux vitesses.