Nasdaq, Inc. figure parmi les principales bourses mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de négociation (63%) : exécution et gestion d'opérations sur les actions, les produits dérivés, les obligations, les matières premières, les produits structurés et les fonds indexés ; - vente de données et d'indices de marché (18,3%) ; - prestations de cotation (10,4%) : gestion des admissions à la cote des instruments financiers ; - vente de logiciels de marché (7,9%). En outre, le groupe propose des solutions de courtage, de conservation, de compensation et de règlement de titres, de surveillance et de diffusion d'informations ; - autres (0,4%). 81,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières