Un "rééquilibrage spécial" de l'indice Nasdaq 100 aura lieu dans le courant du mois, l'opérateur boursier Nasdaq cherchant à réduire la concentration des entreprises lourdes qui représentent près de la moitié du poids de l'indice.

Une reprise fulgurante des valeurs de croissance et des valeurs technologiques a fait grimper l'indice Nasdaq 100 de 37,5 % cette année. À titre de comparaison, l'indice de référence, le S&P 500, n'a progressé que de 14,8 %.

Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon.com et Tesla représentent ensemble 43,8 % du poids de l'indice, selon les données de Refinitiv à la clôture de lundi. Dans le cadre du rééquilibrage, ce poids sera ramené à 38,5 %.

"On craint que cette poignée de noms ne perturbe la santé du marché boursier dans son ensemble, ce qui est probablement à l'origine du rééquilibrage spécial", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

L'ajustement sera basé sur les actions en circulation au 3 juillet, les changements devant être annoncés le 14 juillet et prendre effet avant l'ouverture du marché le 24 juillet.

QU'EST-CE QU'UN RÉÉQUILIBRAGE SPÉCIAL ?

Un rééquilibrage spécial, qui fait partie de la méthodologie du Nasdaq 100 pour maintenir la conformité avec une règle de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur la diversification des fonds, a eu lieu deux fois auparavant, en 2011 et en 1998, a déclaré Cameron Lilja, responsable mondial des produits et des opérations indicielles au Nasdaq.

Le rééquilibrage spécial peut être effectué à tout moment si le poids total des sociétés ayant chacune plus de 4,5 % dans l'indice dépasse 48 %, selon le Nasdaq. Pendant le rééquilibrage, il est plafonné à 40 %.

Microsoft a le poids le plus important avec 12,91 %, suivi par Apple avec 12,47 %, Nvidia 7,04 %, Amazon 6,89 % et Tesla 4,50 %, selon les données de Refinitiv.

Un récent rallye des actions de Tesla a poussé le poids total au-dessus de 48 %, déclenchant le rééquilibrage, ont déclaré les stratèges de Wells Fargo dans une note à la clientèle.

LE S&P 500 POURRAIT-IL SUIVRE LE MOUVEMENT ?

Le rééquilibrage des pondérations dans le S&P 500 a lieu lorsque l'ensemble des sociétés, dont chacune a un poids supérieur à 4,8 %, dépasse 50 % de l'indice total, selon S&P Dow Jones Indices.

Apple et Microsoft sont les deux seules entreprises dont le poids dépasse 4,5 % dans le S&P 500. Les cinq entreprises les plus influentes du S&P 500, qui comprennent également Amazon, Nvidia et Tesla, représentent 22,2 % de la valeur de marché totale de l'indice.

Un porte-parole de S&P a déclaré que l'entreprise "ne commente généralement pas les actions d'autres fournisseurs d'indices et les modifications potentielles de nos indices".

QUELS SONT LES TITRES QUI POURRAIENT VOIR LEUR POIDS AUGMENTER ?

Les stratèges indiciels de Wells Fargo estiment que Starbucks, Mondelez, Booking Holdings, Gilead Sciences, Intuitive Surgical, Analog Devices et Automatic Data Processing verront leur poids augmenter dans l'indice Nasdaq 100.

En revanche, l'influence de Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta Platforms et Alphabet dans l'indice pourrait diminuer, selon les stratèges.

"Les petites entreprises finiront par représenter un plus grand pourcentage de l'indice dans son ensemble", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research.

"Cela obligera les gestionnaires de portefeuille à augmenter leurs positions dans ces sociétés, ce qui fera grimper le prix de leurs actions.

FREINER LE RALLYE DES MÉGACAPITALISATIONS

Apple, dont la capitalisation boursière a atteint 3 000 milliards de dollars à la fin du mois dernier, a chuté de 1 % lundi à la suite de cette nouvelle. D'autres actions de mégacapitalisations, dont Microsoft, Alphabet et Amazon, ont chuté de 0,7 % à 2,5 %.

Les modifications apportées à l'indice obligeront les fonds d'investissement qui le suivent à ajuster leurs portefeuilles et à vendre les actions des sociétés dont le poids dans l'indice a été réduit.

Une multitude de fonds qui suivent le Nasdaq 100, y compris le célèbre fonds négocié en bourse Invesco QQQ ETF, qui pèse 200 milliards de dollars, devraient être touchés par le rééquilibrage.