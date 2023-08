La société internet vietnamienne VNG Corp a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis par l'intermédiaire de VNG Ltd. La tentative d'introduction en bourse de VNG fait suite à la première cotation au Nasdaq, le 15 août, de VinFast, qui a fait un bond de 254 % depuis ses débuts, à 37,03 dollars.

La montée en puissance de VinFast pourrait donner un élan à d'autres entreprises du pays d'Asie du Sud-Est qui cherchent à s'introduire en bourse aux États-Unis.

Voici un aperçu de quelques entreprises vietnamiennes de premier plan qui ont lancé ou cherché à lancer des introductions en bourse à l'étranger.

VINFAST

Le fabricant vietnamien de véhicules électriques, fondé en 2017 par l'homme le plus riche du Vietnam, Pham Nhat Vuong, s'est introduit sur le Nasdaq le 15 août par le biais d'une fusion avec une société à capital fixe, mettant ainsi fin à deux ans de tentatives d'introduction en bourse aux États-Unis, où il a commencé à vendre des voitures en mars.

Le jour de la cotation, la capitalisation boursière de VinFast a clôturé à 85 milliards de dollars, soit près du double de la capitalisation boursière de Ford (48 milliards de dollars) et plus de trois fois plus que sa valeur avant l'introduction en bourse (23 milliards de dollars).

Le fondateur de l'entreprise est le propriétaire effectif de plus de 99 % de ses 2,3 milliards d'actions ordinaires après la fusion. Le constructeur automobile a déclaré qu'il était susceptible de lever des fonds auprès d'investisseurs internationaux dans un délai de 18 mois.

VinFast est une unité du plus grand conglomérat vietnamien, Vingroup, dont les activités s'étendent de l'immobilier à l'automobile en passant par les centres de villégiature.

VNG

La société VNG, dont le siège se trouve à Ho Chi Minh Ville, a déclaré dans le dossier qu'elle prévoyait d'offrir quelque 21,7 millions d'actions.

Deux sources ayant connaissance du dossier ont déclaré que la société cherchait à lever 150 millions de dollars lors de l'introduction en bourse, dont les premiers échanges devraient avoir lieu à la fin du mois de septembre ou en octobre.

Fondée en 2004, VNG est la première licorne du Vietnam, c'est-à-dire une startup évaluée à 1 milliard de dollars ou plus, et elle a conclu un accord préliminaire en 2017 avec l'opérateur boursier américain Nasdaq Inc pour envisager une introduction en bourse.

Les activités de la société comprennent les jeux en ligne, les paiements, les services cloud et l'application de messagerie la plus populaire du Vietnam, Zalo. Citigroup, Morgan Stanley, UBS et Bank of America sont les preneurs fermes de l'introduction en bourse, selon le dossier.

VNG a enregistré une perte nette de 40 milliards de dongs (1,67 million de dollars) au cours du premier semestre 2023, contre une perte de 510 milliards de dongs au cours de la même période l'année dernière. Sa capitalisation boursière s'élevait à 1,678 milliard de dollars jeudi.

LA COURONNE

La plus grande société de vente au détail du Vietnam, The CrownX, une unité du conglomérat Masan Group, a indiqué l'année dernière qu'elle envisageait une introduction en bourse à New York, Hong Kong, Singapour ou au Vietnam, dans un délai de 18 à 24 mois.

L'entreprise était alors évaluée à 8,2 milliards de dollars.

Lors de la dernière assemblée générale de sa société mère, Masan, en avril, la société a annoncé à ses actionnaires que The CrownX reporterait l'introduction en bourse à 2024 ou 2025, en raison de conditions de marché défavorables.

The CrownX a été créée en 2019 par la fusion de l'unité de produits alimentaires et de boissons de Masan et des unités de vente au détail et des fermes de haute technologie de Vingroup.

TIKI

La plateforme de commerce électronique Tiki, basée à Ho Chi Minh-Ville, cherche à lancer une introduction en bourse aux États-Unis d'ici 2025, éventuellement par l'intermédiaire d'un SPAC, ont rapporté les médias d'État l'année dernière, citant son PDG.

Aucun autre détail sur le plan d'introduction en bourse n'a été annoncé publiquement depuis lors.

L'entreprise, fondée en 2010 et inspirée par Amazon, est en concurrence avec Shopee, l'entreprise de commerce électronique de Sea Ltd, basée à Singapour, et Lazada, soutenue par Alibaba, sur le marché vietnamien.

BAMBOO AIRWAYS

Le président de Bamboo Airways a déclaré en 2021 que l'entreprise prévoyait de lever jusqu'à 200 millions de dollars dans le cadre d'une première offre publique aux États-Unis, ce qui pourrait lui permettre d'atteindre une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars.

Son président de l'époque, Trinh Van Quyet, a déclaré dans une interview en 2021 que la compagnie aérienne offrirait une participation de 5 à 7 % lors de l'introduction en bourse, ajoutant qu'elle travaillait avec un cabinet d'audit international pour l'offre potentielle à la Bourse de New York.

Bamboo Airlines est toutefois confrontée à des difficultés financières depuis l'arrestation de Quyet en mars de l'année dernière, soupçonné d'avoir manipulé le marché boursier.

La compagnie aérienne a déclaré une perte nette de 17,6 billions de dongs (733,94 millions de dollars) l'année dernière, contre une perte de 2,28 billions de dongs l'année précédente.

CAVICO

La société de développement d'infrastructures et d'exploitation minière Cavico Corp, fondée en 2000, a introduit ses actions sur le Nasdaq en septembre 2008, devenant ainsi la première entreprise vietnamienne à s'introduire sur le marché boursier américain, selon sa déclaration sur son site web.

Cependant, en juillet 2011, les actions de la société basée à Hanoï ont été retirées de la bourse Nasdaq, car elle ne répondait plus aux exigences de la bourse en matière de maintien de la cotation, a déclaré le Nasdaq dans un communiqué.

PASSAGE DE SOCIÉTÉ

Society Pass a fait ses débuts à la bourse Nasdaq en novembre 2021, ont rapporté les médias locaux.

L'entreprise a levé 26 millions de dollars de produits bruts lors de l'introduction en bourse au prix de 9,00 dollars par action, selon les données de Refinitiv. L'entreprise exploite une plateforme de commerce, de fidélisation de la clientèle et d'analyse connexe pour les commerçants du Viêt Nam et de l'Asie du Sud-Est.

Sa capitalisation boursière est de 11,68 millions de dollars depuis jeudi, selon les données de Refinitiv. (1 $ = 23 980 dong) (Reportage de Khanh Vu et Phuong Nguyen ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)