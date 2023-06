L'opérateur boursier Cboe propose une offre de cotation mondiale

Le Cboe, qui possède des bourses en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, n'inscrit actuellement que ses propres actions, ainsi que des fonds négociés en bourse, sur sa bourse américaine. Toutefois, la société de logiciels financiers Abaxx Technologies Inc., qui est cotée sur le Cboe Canada, a reçu l'autorisation conditionnelle d'être cotée sur le Cboe U.S., a indiqué l'opérateur boursier.

Toutes les actions cotées sur les bourses américaines et canadiennes de Cboe peuvent également être négociées sur les bourses néerlandaises et britanniques de la société, l'Australie devant suivre, a indiqué Cboe, dont le siège est à Chicago.

"Cboe a mis en place un réseau mondial d'actions sans équivalent dans le secteur, ce qui nous permet d'offrir pour la première fois une cotation véritablement mondiale aux émetteurs qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés au-delà de leur région d'origine", a déclaré Dave Howson, président mondial de Cboe Global Markets, dans un communiqué de presse.

Le NYSE et le Nasdaq, qui appartiennent à l'Intercontinental Exchange Inc., se livrent une concurrence féroce pour l'admission des sociétés à la cote, qu'il s'agisse de courtiser les premières offres publiques ou d'attirer des sociétés déjà cotées sur des places boursières concurrentes, ce qui peut constituer une aubaine en termes de relations publiques.

Les bourses tirent des revenus récurrents de l'inscription à la cote et facturent divers frais d'inscription en fonction de facteurs tels que le nombre d'actions inscrites à la cote par l'entreprise.