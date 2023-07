L'indice Dow Jones a progressé lundi et a enregistré sa plus longue série de victoires en six ans, les investisseurs ayant misé sur des secteurs autres que celui de la technologie au cours d'une semaine riche en résultats et en réunions de la Réserve fédérale.

"Ce que vous voyez maintenant, c'est que les gens élargissent le marché", a déclaré Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés au Schwab Center for Financial Research.

"Les gens commencent à prendre des bénéfices (dans la technologie) et à investir dans d'autres secteurs du marché où ils pourraient trouver de meilleures affaires.

Les investisseurs attendent cette semaine les résultats de Microsoft, d'Alphabet, propriétaire de Google, et de Meta Platforms, qui montreront si leurs actions justifient des valorisations élevées.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, s'est redressé cette année, surpassant ses pairs, car les entreprises de croissance à forte capitalisation, sensibles aux taux, ont progressé grâce à l'optimisme concernant l'intelligence artificielle et la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Le Nasdaq s'est essoufflé au cours de la séance, les investisseurs se tournant vers les valeurs non technologiques à la recherche de bonnes affaires, ce qui a eu pour effet de tirer vers le haut des secteurs allant de l'énergie aux banques.

Venu Krishna, responsable de la stratégie des actions américaines chez Barclays, a déclaré dans une note aux clients que les investisseurs font la différence entre les entreprises technologiques. Quelques grands noms de la technologie sont à l'origine de la hausse des bénéfices, tandis que les perspectives du "reste de la technologie" se détériorent, a-t-il déclaré.

Chevron a contribué à la plus longue série de gains du Dow Jones depuis février 2017, le géant pétrolier ayant publié des résultats trimestriels préliminaires optimistes au cours du week-end.

En date de vendredi, les bénéfices du deuxième trimestre devraient diminuer de 7,9%, selon les données de Refinitiv.

Les investisseurs ont ignoré une enquête montrant que l'activité commerciale américaine de juillet avait ralenti à un plus bas de cinq mois, entraînée par la décélération de la croissance du secteur des services.

"Vous êtes de plus en plus convaincus qu'un atterrissage en douceur et une Fed de plus en plus dovish pourraient se produire", a déclaré Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office, ajoutant qu'une partie des liquidités de côté revenait vers les actions.

La Fed devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de mercredi.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que ce soit la dernière hausse du cycle de resserrement actuel, après que les données de ce mois aient montré des signes de désinflation.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 18,72 points, soit 0,41 %, pour terminer à 4 555,06 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 26,06 points, soit 0,19 %, pour atteindre 14 058,87 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 187,11 points, soit 0,53%, pour atteindre 35 414,80 points.

La plupart des 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500 ont progressé, avec en tête les valeurs énergétiques.

Le fabricant de jouets Mattel a progressé, le film "Barbie" ayant établi un record en tant que plus gros démarrage national de l'année 2023.

AMC Entertainment a bondi après qu'un juge a bloqué le plan de conversion des actions de la chaîne de cinémas qui risquait de diluer les participations des investisseurs dans la société. Les actions privilégiées d'AMC ont chuté.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises telles qu'Alibaba et JD.com ont augmenté alors que les principaux dirigeants chinois ont annoncé des ajustements de politique économique visant à accroître la demande intérieure.

L'opérateur boursier Nasdaq a réduit le poids d'une poignée d'entreprises qui représentent près de la moitié du Nasdaq 100 afin de remédier à une "concentration excessive" dans l'indice de référence.