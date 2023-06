En misant 10,5 milliards de dollars sur Adenza, un éditeur de logiciels financiers peu connu, le Nasdaq aidera l'opérateur boursier à élargir considérablement le marché de ses produits, qu'il s'agisse de logiciels de gestion des risques et de réglementation ou de technologies de lutte contre la criminalité financière.

Le 12 juin, le Nasdaq a annoncé qu'il rachèterait Adenza à la société de capital-investissement Thoma Bravo, et son action a chuté de plus de 10 % ce jour-là, les investisseurs étant sous le choc. Les actions du Nasdaq sont actuellement en baisse d'environ 12 % depuis l'annonce de l'opération.

Toutefois, certains experts, dont un investisseur important du Nasdaq et deux sources au fait de l'opération, ont déclaré dans des interviews que l'acquisition s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la directrice générale Adena Friedmans pour transformer le Nasdaq en une société de technologie financière et que le prix pourrait finalement s'avérer justifié.

Selon un indicateur, le Nasdaq a payé à peu près ce que Thoma Bravo a dépensé pour créer Adenza par la fusion de deux sociétés de logiciels, ont déclaré les sources au fait de l'opération. Nasdaq espère également réduire les coûts qui se chevauchent, ce qui augmenterait la rentabilité et rendrait l'opération moins onéreuse, a déclaré l'une des sources. En tant que partie intégrante de Nasdaq, Adenza aurait accès à de nouveaux clients bancaires aux États-Unis et en Europe, ce qui lui permettrait d'augmenter ses revenus plus qu'elle ne pourrait le faire seule, selon les analystes.

Avec Adenza, les revenus récurrents de Nasdaq, que les investisseurs apprécient pour leur prévisibilité, représenteront environ 77 % du chiffre d'affaires global, contre 71 % auparavant. Les revenus récurrents de Nasdaq ont augmenté, tout comme sa valorisation, qui est passée de l'une des plus basses du secteur boursier avant 2017, lorsque M. Friedman en a pris la direction, à l'une des plus élevées aujourd'hui, a déclaré Andrew Bond, analyste chez Rosenblatt Securities.

"Cette acquisition ne s'éloigne pas de la stratégie de Nasdaq ou de ce qu'Adena poursuit depuis qu'elle est PDG", a déclaré Bond. "Les opportunités de ventes croisées sont significatives.

Toutefois, les analystes estiment que le prix initial est élevé et que l'opération est risquée. Nasdaq, dont la capitalisation boursière était d'environ 28 milliards de dollars avant l'annonce de l'opération, paie l'acquisition par une répartition à peu près égale des actions et des liquidités. Cela dilue les actionnaires existants et accroît son endettement. Moody's a abaissé la note de la dette du Nasdaq de BBB+ à BBB en raison de l'opération.

"Il semble qu'ils achètent un actif de haute qualité, mais en fin de compte, ils paient un prix assez élevé", a déclaré Michael Miller, analyste chez Morningstar.

Nasdaq a déclaré qu'il pensait payer un prix approprié.

VERS LA FINTECH

Le Nasdaq et nombre de ses homologues se sont transformés en entreprises de technologie financière, principalement par le biais d'accords, car les pressions réglementaires et nationalistes ont effectivement mis fin aux grandes fusions de bourses transfrontalières, et les volumes d'échanges ont chuté après la crise financière de 2008-2009, ce qui a freiné les recettes basées sur les transactions.

Un directeur de l'un des principaux actionnaires du Nasdaq, dont l'entreprise soutient l'accord avec Adenza, a déclaré qu'il restait peu de bonnes entreprises susceptibles de créer des synergies avec le Nasdaq. Adenza était l'une des plus importantes, avec un taux de croissance annuel composé de 15 % et une marge bénéficiaire supérieure à 50 %.

L'acquisition "diversifie et stabilise les sources de revenus", a déclaré l'actionnaire.

Le Nasdaq paie environ 31 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour Adenza. Les sources proches de l'opération ont déclaré que ce prix est conforme à celui payé par Thoma Bravo pour l'entreprise de logiciels de réglementation AxiomSL et le fabricant de logiciels financiers Calypso, qu'elle a fusionnés avec Adenza.

Entre juillet et décembre de l'année dernière, Thoma Bravo a réduit les coûts d'Adenza de 30 millions de dollars, principalement en raison de chevauchements de postes et de biens immobiliers. L'une des sources a déclaré qu'une fois que le Nasdaq aura également réduit ses coûts, le multiple sera plus proche des 20 %.

En outre, Nasdaq pourrait dégager des revenus supplémentaires, comme il l'a fait lors d'acquisitions précédentes.

Nasdaq, par exemple, a acheté Verafin en février 2021 pour 2,75 milliards de dollars. Verafin comptait plus de 3 500 banques et coopératives de crédit de petite et moyenne taille qui utilisaient sa plateforme basée sur le cloud pour aider à détecter, enquêter et signaler le blanchiment d'argent et la fraude financière. En avril, Nasdaq a déclaré avoir signé avec sa première grande banque de niveau 1, avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs, pour le produit, et a déclaré que cette victoire faciliterait l'adhésion d'autres grandes banques.

Selon les analystes, Nasdaq trouvera des possibilités de ventes croisées dans l'ensemble des banques clientes d'Adenza. Selon eux, les clients de l'offre Calypso d'Adenza comprennent des banques de niveau 3 ayant moins de 10 milliards de dollars d'actifs et des banques de niveau 2 ayant entre 10 et 100 milliards de dollars d'actifs. Ses produits AxiomSL sont destinés aux banques de niveau 1, en particulier en Europe, qui ont des actifs de 100 milliards de dollars ou plus, selon les analystes. (Reportage de John McCrank ; Rédaction de Paritosh Bansal et David Gregorio)