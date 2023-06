Le Nasdaq a déclaré jeudi qu'il avait l'intention de vendre de la dette pour un montant de 5,07 milliards de dollars afin de financer l'achat de la société de logiciels Adenza, propriété de Thoma Bravo-.

L'opération de 10,5 milliards de dollars, annoncée au début du mois pour aider à transformer l'opérateur boursier en une société de technologie financière, comprend 5,75 milliards de dollars en espèces et 85,6 millions d'actions ordinaires du Nasdaq.

Nasdaq envisage de vendre des obligations de premier rang d'une valeur de 4,25 milliards de dollars et de 750 millions d'euros (821,33 millions de dollars), selon un communiqué.

La société basée à New York a déclaré avoir reçu un financement provisoire entièrement engagé pour la partie en espèces de la transaction, et prévoit d'émettre environ 5,9 milliards de dollars de dette entre la signature et la conclusion de l'opération.

Le Nasdaq et nombre de ses homologues se sont transformés en entreprises de technologie financière, principalement par le biais de transactions, car les pressions réglementaires et nationalistes ont effectivement mis fin aux grandes fusions de bourses transfrontalières, et les volumes d'échanges ont chuté après la crise financière de 2008-2009, ce qui a freiné les revenus basés sur les transactions.

Les acquisitions de l'opérateur boursier américain ont inclus le propriétaire des marchés nordiques OMX pour 3,7 milliards de dollars en 2007, l'International Securities Exchange pour 1,1 milliard de dollars en 2016, le fournisseur de contenu et d'analyse eVestement pour 705 millions de dollars en 2017 et la société de logiciels de lutte contre la criminalité financière Verafin pour 2,75 milliards de dollars en 2020.

(1 $ = 0,9132 euros) (Reportage de Juby Babu à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)