Le bénéfice du Nasdaq dépasse les estimations grâce à la ruée vers les introductions en bourse et à la demande de produits d'investissement.

Les entreprises des secteurs de la technologie, de la santé et de la finance ont été les plus nombreuses à faire leur entrée en bourse au cours du trimestre, avec notamment l'entrée fracassante de Rivian Automotive Inc. sur le marché boursier, qui valorise le fabricant de véhicules électriques à plus de 100 milliards de dollars.

En 2021, le Nasdaq, très axé sur la technologie, a éclipsé son rival, le New York Stock Exchange, pour accueillir les nouvelles inscriptions de 1 000 sociétés, représentant 181 milliards de dollars de capitaux levés. Sur le total des inscriptions, 752 étaient des introductions en bourse, dont celles du fabricant de puces GlobalFoundries Inc. et de la technologie financière Coinbase Global.

Le Nasdaq a annoncé un bénéfice ajusté de 1,93 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre. Les analystes s'attendaient à 1,78 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Même si les bourses de l'opérateur boursier transatlantique restent son activité principale, Nasdaq a poussé dans le secteur des logiciels pour se repositionner en tant que société de technologie financière proposant des services d'analyse, de données et de cloud.

Les revenus de la société provenant du segment des solutions ont bondi de 19 % pour atteindre 581 millions de dollars. Ses produits d'analyse des investissements, qui aident les clients à effectuer des recherches dans plusieurs catégories d'actifs pour prendre des décisions d'investissement, sont devenus les principaux moteurs de la croissance.

Elle a également lancé une plateforme de gestion des données en nuage destinée aux sociétés de gestion des investissements au cours du trimestre.

Le revenu net de la société a augmenté de 12 % pour atteindre 885 millions de dollars, contre 788 millions de dollars l'année précédente. Le revenu des services de marché a augmenté de 5 % pour atteindre 303 millions de dollars sur la même période.

À l'instar d'autres institutions financières qui ont vu leurs dépenses augmenter en raison des pressions inflationnistes, le Nasdaq a également enregistré une hausse de 15 % de ses dépenses d'exploitation, principalement due à l'augmentation de la rémunération et des avantages sociaux des employés.