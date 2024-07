Le Nasdaq a dépassé les estimations pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, principalement grâce à la forte demande pour ses produits qui aident les traders à respecter les exigences de conformité et à se prémunir contre les délits financiers.

Pour créer une source de revenus plus régulière et durable, l'opérateur boursier transatlantique s'est développé au-delà de la négociation et de la cotation et a renforcé son unité de technologie financière.

Les recettes de cette unité ont grimpé de près de 79 % pour atteindre 420 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que les recettes de l'activité "indices" ont bondi de 29 % pour s'établir à 167 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 25 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,13 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté de 69 cents par action de la société a également dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 64 cents.

La bonne santé de l'économie a également entraîné une augmentation du nombre de nouvelles inscriptions sur les marchés boursiers américains, après un ralentissement qui a duré près de deux ans.

Au total, 84 sociétés ont inscrit leurs actions à la bourse au cours du deuxième trimestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 62 il y a un an.

Le volume des actions américaines appariées a bondi à 119,3 milliards au deuxième trimestre, contre 113,7 milliards un an plus tôt. Les volumes d'options sur actions américaines ont également augmenté, passant de 39,2 millions de contrats à 42,1 millions. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru ; rédaction de Shinjini Ganguli et Saumyadeb Chakrabarty)