Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi avant la publication de données clés sur l'inflation qui pourraient soutenir une fin plus rapide que prévu de la position hawkish de la Réserve fédérale.

Après que le rapport sur l'emploi de la semaine dernière ait indiqué que l'économie américaine restait résiliente, les investisseurs ont augmenté de 25 points de base les paris selon lesquels la banque centrale augmenterait les coûts d'emprunt plus tard en juillet.

Tous les regards sont désormais tournés vers les données sur l'inflation de mercredi, qui devraient montrer que les prix à la consommation ont baissé en juin sur une base annuelle, ce qui pourrait influencer les paris sur une nouvelle hausse des taux après la réunion de juillet.

Les participants au marché suivront également de près les commentaires d'un certain nombre de décideurs de la banque centrale qui devraient s'exprimer au cours de la semaine.

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé une séance agitée en légère hausse lundi, après que les responsables de la Fed ont indiqué que la banque centrale américaine approchait de la fin de son cycle de resserrement monétaire.

"L'espoir que nous approchions de la fin du cycle actuel de resserrement de la politique monétaire s'est accru après que plusieurs membres de la Fed aient suggéré que les taux d'intérêt approchaient de leur maximum", a déclaré Joshua Warner, analyste de marché chez City Index.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, a encore baissé par rapport à son plus haut niveau depuis 16 ans, et l'inversion entre la partie de la courbe de rendement à deux ans et à 10 ans, très surveillée, s'est encore réduite avant la publication des données très attendues.

Dans les échanges de pré-marché, la plupart des actions de croissance des mégacapitalisations telles que Tesla, Amazon.com et Alphabet ont légèrement augmenté entre 0,2 % et 0,5 %, se remettant des baisses de lundi après que Nasdaq Inc ait déclaré qu'il rééquilibrerait son indice Nasdaq 100 afin de remédier à la "surconcentration" de l'indice de référence.

À 6:10 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 24 points, soit 0,07%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 5 points, soit 0,11%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 25 points, soit 0,16%.

La plupart des grandes banques ont également progressé, JPMorgan Chase augmentant de 1,3 % après que Jefferies a relevé le titre à "acheter" avant la publication des résultats plus tard dans la semaine.

Zions Bancorp et Truist Financial ont perdu plus de 1% dans les transactions légères après que Jefferies ait réduit sa notation sur les banques à "maintenir".