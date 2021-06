Molecular Partners a fixé le prix d'émission de son ADS à 21,25 dollars l'unité

Zurich (awp) - Dans le cadre de sa cotation de 3'000'000 de titres en tant qu'American Depositary Share (ADS) sur le Nasdaq, Molecular Partners a fixé le prix d'émission à 21,25 dollars américain l'unité. L'opération devrait générer un produit brut de 63,8 millions de dollars (56,80 millions de francs suisses).

Extraits du capital autorisé, l'ensemble des titres proposés à la cotation sur la Bourse américaine des valeurs technologiques sont offerts par Molecular Partners, rappelle mercredi Le laboratoire zurichois déjà coté à la Bourse suisse (SIX). Chaque ADS représente un titre Molecular Partners ordinaire. Les actionnaires existants seront privés de tout droit de préemption.

Molecular Partners a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour l'acquisition d'un maximum de 450'000 ADS supplémentaires au prix de l'offre publique initiale, moins les escomptes et commissions des preneurs. Le négoce des ADS de Molecular Partners, sous le code "MOLN", doit débuter ce mercredi sur le Nasdaq Global Select Market. La Bourse suisse a elle autorisé la cotation des nouvelles actions ordinaires sous-jacentes aux ADS dès jeudi.

La cotation de l'action Molecular Partners à la Bourse suisse sera par ailleurs interrompue ce jour et reprendra dès le début de celle des ADS outre-Atlantique, soit vers 16h00. Si cette dernière devait intervenir passé ce délai, le négoce du titre de la firme de Schlieren sur le marché helvétique recommencera jeudi.

L'offre devrait être clôturée le ou vers le 18 juin 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, ajoute Molecular Partners. J.P. Morgan, SVB Leerink et Cowen agissent en tant que co-directeurs de la constitution des livres pour l'offre proposée. RBC Capital Markets agit en tant que teneur de livres et Kempen & Co en tant que chef de file pour l'opération.

vj/jh