Sportradar entre au Nasdaq et est valorisée à 8 milliards de dollars

Zurich (awp) - Le fournisseur suisse de données sportives Sportradar est coté dès ce mardi au Nasdaq. L'entreprise saint-galloise a émis 19 millions d'actions de classe A au prix unitaire de 27 dollars, ce qui la valorise à 8 milliards de dollars.

Les actions de classe A sont négociées avec le ticker "SRAD" sur le Nasdaq Global Market, selon la version définitive du prospectus de l'offre présentée à l'autorité de surveillance boursière SEC. L'offre court en principe jusqu'au 16 septembre.

Carsten Koerl, fondateur et CEO de Sportradar a accordé, en plus des 19 millions d'actions, une option de surallocation de jusqu'à 2,85 millions d'actions de base au même prix que celui de l'entrée en bourse. Cela permettrait de récolter environ 590 millions de dollars supplémentaires. A cela s'ajoute un placement privé de 160 millions de dollars auprès d'un actionnaire actuel.

Sportradar est active dans 30 emplacements et emploie près de 2000 collaborateurs. L'entreprise récolte des données sportives et gère des contenus numériques. Elle fournit ses donnée aux médias sportifs, à la branche des paris sportifs ainsi qu'aux associations sportives nationales et internationales. L'an dernier, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros et un bénéfice de 14,8 millions.

Après l'entrée en Bourse, M. Koerl, qui a fondé l'entreprise il y a 20 ans, reste seul détenteur des actions de classe B qui représentent jusqu'à 81,8% des droits de vote.

an/jb/rp/jh