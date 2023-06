Naspers Limited figure parmi les 1ers prestataires de services Internet mondiaux. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - gestion de plateformes sociales et de contenus numériques (70,3%) : via Tencent et VK ; - exploitation de sites de vente en ligne (29%) : via Classifieds, Etail, Payments, Delivery Hero, iFood, Swiggy, Edtech et Fintech. Le solde du CA (0,7%) concerne l'activité d'édition de presse écrite (journaux, magazines, livres, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (14,2%), Afrique (0,1%), Europe (45,6%), Amérique latine (23,1%), Asie (8,8%), Amérique du Nord (8,1%) et autres (0,1%).

Secteur Internet