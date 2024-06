Naspers Limited est une société mondiale d'Internet grand public. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Prosus N.V. (Prosus), opère et investit à l'échelle mondiale sur des marchés présentant un potentiel de croissance à long terme, en créant des sociétés Internet grand public qui donnent aux gens les moyens d'agir et enrichissent les communautés. Les segments de la société comprennent Food Delivery, Classifieds, Payments and Fintech, Edtech, Etail, Other e-commerce : Ventures, Media24, et les plateformes sociales et Internet. Son portefeuille d'entreprises de livraison de nourriture permet aux clients de commander leurs plats préférés en ligne et via des applications pour qu'ils soient livrés commodément où qu'ils se trouvent. Prosus détient un investissement dans Tencent, la plateforme de services Internet utilisée en Chine. Media24 est un groupe de presse et de médias numériques ayant des intérêts dans les médias et services numériques, les journaux, les magazines, le commerce électronique, l'édition de livres et la logistique des médias. La société comprend certaines des entreprises locales d'Internet grand public dans une centaine de pays, des Amériques à l'Asie, de l'Europe à l'Afrique du Sud.

Secteur Internet