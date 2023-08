Nass Corporation BSC est un actionnaire public basé à Bahreïn qui fournit des solutions de construction à Bahreïn et dans la région du Golfe. La société se spécialise, directement et par l'intermédiaire d'un réseau de filiales, dans la construction, les travaux mécaniques et électriques, la fabrication de béton prêt à l'emploi et préfabriqué, le lavage du sable, la production de glace et l'aménagement paysager. Les filiales de la société comprennent Nass Contracting, Nass Asphalt, Nass Scafform, Nass Mechanical, Nass Electrical, Delmon ReadyMix Concrete, Delmon Precast, Nass Ice & Sweet Water Plant, Nass Commercial, Nass Sand Processing Plant et Nass Foods. Les projets de la société comprennent, entre autres, MRS Fashion (électricité), Al Nakheel Resort and Spa Development, Applied Science University et BAPCO-Construction d'un système de protection contre les impacts de navires.

Secteur Construction et ingénierie