Natco Pharma Limited est une société pharmaceutique basée en Inde, verticalement intégrée et axée sur la recherche et le développement (R&D). La société est engagée dans le secteur des produits pharmaceutiques, qui comprend la recherche et le développement, la fabrication et la vente de médicaments en vrac et de formulations posologiques finies. La société s'occupe de la production de formulations posologiques finies (FDF), qu'elle vend en Inde, aux États-Unis et dans le reste du monde, ainsi que d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Ses capacités comprennent la synthèse en plusieurs étapes, les technologies de fusion semi-synthétique, la production d'API à haute puissance et de peptides. La société opère à travers deux segments : les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Dans le segment des produits pharmaceutiques, la société réalise ses ventes par le biais des FDF et des API. Le segment agrochimique est axé sur les produits de niche, notamment la lutte antiparasitaire.

