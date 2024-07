Natco Pharma Limited est une entreprise pharmaceutique à intégration verticale basée en Inde qui se concentre sur la recherche et le développement. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques complexes qui ciblent des domaines thérapeutiques spécifiques. Elle est spécialisée dans les marchés de niche et propose des solutions pour répondre à des besoins médicaux complexes. Elle possède neuf sites de production en Inde et deux centres de recherche à Telangana. Le secteur d'activité de la société comprend les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Son secteur pharmaceutique est engagé dans la fabrication et la vente de médicaments en vrac, de formulations de dosage finies et de services connexes. Son secteur agrochimique est engagé dans la fabrication et la vente de produits agrochimiques. Elle fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs qui sont principalement utilisés pour la consommation captive dans ses produits FDF et sont également vendus à des clients sur divers marchés internationaux tels que le Brésil, l'Europe et les États-Unis d'Amérique.