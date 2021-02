Natera : et Personalis s'associent pour assurer un suivi personnalisé en oncologie

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader de la génomique avancée du cancer, et Natera, Inc. (Nasdaq : NTRA), un leader mondial des tests ADN sans cellules, ont annoncé aujourd’hui que les deux sociétés ont conclu un partenariat dans le domaine de l’oncologie personnalisée. Le partenariat associera les produits NeXT de profilage et de diagnostic des tumeurs de Personalis à la plateforme personnalisée d’ADNtc de Natera, Signatera™, pour assurer le suivi des traitements et l’évaluation des maladies résiduelles moléculaires (MRD).

Dans le cadre de cet accord non exclusif, Natera validera la conception des dosages personnalisés d’ADNtc de Signatera en utilisant des données appariées de séquence tumorale et d’exome normale de Personalis. Natera sera responsable de la commercialisation. L’accord couvre les tests MRD à la fois dans le cadre d’une utilisation clinique et d’une utilisation en recherche.

« Ceci représente un nouveau pas en avant dans la vision de Natera pour Signatera, en tant que plateforme personnalisée de surveillance et de MRD qui peut être largement déployée et solidement intégrée avec de très complets tests de séquençage tissulaire à l’échelle de l’exome dans le monde entier, dont la solution NeXT de Personalis est un parfait exemple », a commenté Solomon Moshkevich, directeur général de l’oncologie chez Natera. « Nous sommes ravis de nous associer avec eux et d’étendre l’accès de Signatera à un nouvel ensemble de clients potentiels. »

« La NeXT Platform™ complète Signatera en offrant une analyse avancée des tumeurs, avec une couverture augmentée sur l’ensemble des 20 000 gènes », a confié pour sa part Richard Chen, directeur scientifique de Personalis. « Nous sommes ravis de nous associer à Natera sur cette approche sensible impliquant une bonne connaissance des tumeurs afin d’accélérer la détection des maladies résiduelles moléculaires dans le cancer. »

À propos de Natera

Natera est un pionnier et un leader mondial des tests ADN sans cellules réalisés à partir d’une simple prise de sang. La mission de la société est de changer la gestion de la maladie dans le monde entier en mettant l’accent sur la santé des femmes, l’oncologie et la santé des organes. Natera exploite des laboratoires certifiés ISO 13485 et accrédités par le CAP (College of American Pathologists), conformément aux Amendements relatifs à l’amélioration des laboratoires cliniques (Clinical Laboratory Improvement Amendments ou CLIA), basés à San Carlos, en Californie, et à Austin, au Texas. La société propose des services de tests génétiques exclusifs pour informer les obstétriciens, transplanteurs, oncologues et chercheurs sur le cancer, travaillant notamment au service de sociétés biopharmaceutiques et de laboratoires de génétique via sa plateforme logicielle en nuage. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site natera.com. Suivez Natera sur LinkedIn.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles et ne constituent pas une garantie que les plans, estimations ou attentes de Natera seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles apportent un éclairage sur les attentes de Natera à la date du présent communiqué de presse, et Natera décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus susceptibles d’entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux escomptés, y compris en ce qui concerne nos efforts pour développer et commercialiser de nouvelles offres de produits, notre capacité à augmenter avec succès la demande pour nos offres et produits et à augmenter nos revenus, nos attentes quant à la fiabilité, l’exactitude et la performance de nos tests, les avantages que les patients, prestataires et payeurs tireront de nos tests et offres de produits, ou notre capacité à exécuter avec succès le partenariat. Les risques et incertitudes supplémentaires sont discutés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » des récents formulaires 10-K et 10-Q déposés par Natera et dans d’autres documents que Natera peut déposer de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents sont disponibles sur www.natera.com/investors et www.sec.gov.

Contacts Natera

À propos de Personalis

Personalis, Inc. est un leader dans le séquençage de population et la génomique du cancer, avec un accent sur les données, l’échelle, l’efficacité et la qualité. Personalis exploite l’une des plus grandes opérations de séquençage au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du VA MVP. En oncologie, Personalis transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur le cancer et la réponse immunitaire de chaque patient. L’ImmunoID NeXT Platform® de Personalis® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique, des informations sur l’ensemble des quelque 20 000 gènes humains, et sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, certifié CLIA’88 et accrédité par le CAP. Pour obtenir de plus amples informations, visitez www.personalis.com, et suivez Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations du présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de la Personalis NeXT Platform, aux bénéfices escomptés du partenariat entre Personalis et Natera, aux opportunités d’affaires, au leadership ou à la croissance de Personalis, ou à d’autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, y compris ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de tout résultat anticipé ou de toute attente exprimée ou sous-entendue dans ces déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, la déclaration d’enregistrement de la société sur formulaire S-3 déposée le 3 décembre 2020 et le supplément de prospectus de la société déposé le 27 janvier 2021, et les facteurs incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

