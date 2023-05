Natera obtient un verdict de 19 millions de dollars américains de la part d'ArcherDX dans une affaire de brevets relatifs à la détection du cancer

Le jury a donné raison à Natera en affirmant que les tests ADN sanguins de la société de biotechnologie ArcherDX Inc. pour la détection et le suivi du cancer portaient atteinte à trois de ses brevets. La somme allouée représente un peu plus de la moitié des 38 millions de dollars que Natera avait demandés, selon les documents du tribunal.

Un porte-parole de la société Invitae, basée à San Francisco, a déclaré que l'entreprise continuerait à lutter contre la demande d'injonction de Natera visant à bloquer la contrefaçon présumée et qu'elle avait "une grande confiance dans son portefeuille de produits et dans sa liberté d'action".

Natera, dont le siège est à Austin, au Texas, a déclaré dans un communiqué qu'elle était satisfaite du verdict.

Natera a intenté une première action en justice contre ArcherDX en 2020. Elle a déclaré dans une plainte modifiée en 2021 que plusieurs tests de cancer d'ArcherDX violaient ses droits de brevet sur la technologie des tests de cancer non invasifs qui utilisent de l'"ADN sans cellules" provenant du sang d'un patient.

Au cours du procès de six jours, ArcherDX a déclaré au juge de district américain Gregory Williams que les brevets n'étaient pas valides et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour qu'un jury raisonnable puisse conclure à la contrefaçon de ses tests.

Le jury a déclaré que Natera avait droit à 10 millions de dollars de redevances et à 9,3 millions de dollars de manque à gagner.

Invitae a poursuivi Natera séparément devant le tribunal fédéral du Delaware, affirmant que les tests de dépistage du cancer Signatera de Natera portaient atteinte à trois de ses brevets.

Invitae a racheté la société ArcherDX, basée à Boulder (Colorado), pour 1,4 milliard de dollars en 2020.

L'affaire est Natera Inc v. ArcherDX Inc, U.S. District Court for the District of Delaware, No. 1:20-cv-00125.