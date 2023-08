Super Turtle Public Company Limited est une société thaïlandaise qui se consacre à l'importation, à l'édition et à la distribution de publications locales et étrangères, à la gestion de personnages, au commerce de biens de consommation et à la location d'espaces de merchandising dans les stations de BTS Skytrain. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Le secteur de l'édition et des livres électroniques (Book), le secteur du commerce de biens de consommation (Retail) et le secteur de la location d'espaces commerciaux dans les stations de BTS Skytrain (Rental). Le secteur du livre comprend l'importation, la production et la distribution de publications nationales et internationales, ainsi que la gestion des droits d'auteur des livres. Le secteur de la vente au détail comprend l'importation, l'achat et la vente de produits de consommation dans les stations de BTS SkyTrain. La location consiste à louer des espaces pour des magasins de détail à la station BTS SkyTrain et à l'embarcadère Klong Saen Saep. Sa filiale Groupwork Company Limited gère et exploite une partie de l'espace de vente situé dans les stations de BTS Skytrain.

Secteur Edition