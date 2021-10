Dotdash, filiale d'IAC, va racheter National Media Group, filiale de Meredith Corp.

Dotdash, la branche médias numériques d'IAC, a accepté mercredi d'acheter le National Media Group de Meredith Corp. dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,7 milliards de dollars, regroupant ainsi le magazine People, Allrecipes et Investopedia sous un même toit.

La société a déclaré que Dotdash achètera une entité qui détiendra le National Media Group de Meredith et ses opérations d'entreprise dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces de 42,18 dollars par action.

La société combinée s'appellera Dotdash Meredith et sera dirigée par le patron de Dotdash, Neil Vogel, ont déclaré les sociétés.

Les marques de magazines de Meredith, qui comprennent People, Better Homes & Gardens et Allrecipes, compléteraient et élargiraient la collection de publications numériques d'IAC, comme Investopedia, Serious Eats et Brides. (Reportage de Manas Mishra et Subrat Patnaik à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber)