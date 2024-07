Nation Media Group PLC est un groupe de médias organisé autour de 2 pôles d'activités : - édition de journaux et de magazines (78% du CA) : notamment Daily Nation, Business Daily, The East African, Daily Monitor, Daily Metro, Taifa Leo et The Citizen ; - diffusion de chaînes TV et de stations radios (22%) : notamment NTV, QTV, easy FM et QFM. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (68,1%), de publications (21,1%) et autres (10,8%).

Secteur Edition