La Commonwealth Bank of Australia affiche un bénéfice en hausse, mais met en garde contre la pression sur les marges.

L'avertissement sur les marges fait suite à des avertissements similaires de la part de rivaux tels que Westpac et souligne comment la tentative des banques de protéger leur part de marché en proposant des taux de prêt immobilier plus attractifs affecte leurs bénéfices.

La pression a également été aggravée par le déplacement des clients vers les prêts à taux fixe, dont le prix est généralement inférieur à celui des taux variables.

"Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que la concurrence sur les prix des prêts immobiliers et le changement de fournisseur continuent à peser sur les marges au second semestre", a déclaré CBA, le plus grand créancier d'Australie, dans un communiqué.

La banque a fait état d'une marge d'intérêt nette de 1,92%, inférieure aux 2,06% qu'elle avait publiés il y a un an et de 17 points de base en dessous du second semestre de l'exercice 2021.

Le bénéfice en espèces a grimpé à 4,75 milliards de dollars australiens (3,39 milliards de dollars) au cours du semestre clos le 31 décembre, contre 3,87 milliards de dollars australiens un an plus tôt, dépassant l'estimation moyenne de 4,35 milliards de dollars australiens de quatre maisons de courtage.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 1,75 dollar australien par action, supérieur au dividende de 1,5 dollar australien par action versé aux actionnaires un an plus tôt.

(1 $ = 1,4002 dollar australien)