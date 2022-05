La NAB augmente son dividende après un bénéfice en ligne, mais lance un avertissement sur les coûts.

NAB - la deuxième banque du pays en termes de valeur de marché et le plus grand créancier commercial - s'est jointe à son homologue Australia and New Zealand Banking Group pour prévoir les avantages de la hausse des taux d'intérêt dans le pays, mais a mis en garde contre la hausse des coûts dans sa quête de croissance sur fond d'inflation galopante.

Les "quatre grandes" banques australiennes ont bénéficié d'un boom des prêts immobiliers dans un contexte de taux bas record et d'un passage au travail à distance alimenté par la pandémie qui a soutenu les marchés immobiliers. Mais leurs marges subissent le contrecoup de la concurrence et des emprunteurs qui se tournent vers les prêts à taux fixe.

La marge d'intérêt nette de la NAB a diminué de 11 points de base pour atteindre 1,63 % au cours du semestre clos en mars.

La NAB a déclaré que son accord avec l'autorité australienne de régulation de la criminalité financière pour répondre aux préoccupations concernant les violations graves présumées des lois contre le blanchiment d'argent et le terrorisme coûterait à la banque entre 80 et 120 millions de dollars australiens par an jusqu'à l'exercice 2024.

Cette situation, associée à une vague d'embauche de banquiers et à une inflation plus importante, a incité la banque à relever son estimation des coûts annuels à environ 2 à 3 %, alors qu'elle était globalement stable auparavant, et à abandonner son objectif de réduire les coûts absolus au cours des trois prochaines années.

"Les perspectives ont maintenant évolué vers une croissance plus élevée, une inflation plus élevée et des taux plus élevés, ce qui nous pousse à reconsidérer nos objectifs afin de nous assurer que nous équilibrons de manière appropriée la discipline en matière de coûts et les opportunités de croissance", a déclaré la NAB dans un communiqué.

Elle a déclaré un bénéfice en espèces de 3,48 milliards de dollars australiens (2,53 milliards de dollars), contre 3,34 milliards de dollars australiens un an plus tôt et 3,48 milliards de dollars australiens selon les estimations de Refinitiv IBES.

Le dividende intérimaire de la NAB s'élève à 73 cents australiens par action, contre 60 cents un an plus tôt.

(1 $ = 1,3782 dollars australiens)