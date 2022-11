La NAB australienne dépasse les estimations de bénéfices en espèces grâce à la croissance des prêts et à la hausse des taux.

La National Australia Bank, deuxième plus grand créancier du pays, a enregistré mercredi un bénéfice annuel en espèces meilleur que prévu, grâce à une croissance robuste des prêts aux particuliers et aux entreprises et à des marges soutenues par la hausse des taux d'intérêt.

Le créancier a averti que l'incertitude économique actuelle, découlant de la hausse des taux d'intérêt en raison de l'inflation galopante, pourrait poser problème à certains clients, mais il était confiant de rester fort grâce à la vigueur de l'emploi et à l'épargne importante des particuliers et des entreprises.

Cependant, la hausse rapide des taux d'intérêt et de l'inflation pourrait avoir un impact sur les budgets des ménages, freinant la consommation et la croissance globale, a déclaré le directeur général Ross McEwan.

Au cours de l'exercice clos en septembre, l'augmentation des volumes de prêts aux entreprises et une croissance de 7 % des prêts immobiliers australiens ont permis à la banque d'enregistrer un bénéfice en espèces de 7,10 milliards de dollars australiens (4,62 milliards de dollars), supérieur aux 6,56 milliards de dollars australiens de l'exercice précédent et dépassant l'estimation des analystes de 7,08 milliards de dollars australiens selon Refinitiv Eikon.

"Ce résultat reflète l'exécution continue de notre stratégie, notamment la croissance ciblée des volumes et une approche disciplinée de la gestion des coûts tout en investissant pour la croissance", a déclaré M. McEwan.

Les "quatre grandes" banques australiennes ont bénéficié d'un boom des prêts immobiliers au cours du premier semestre de l'année, alors que des taux bas record et un passage au travail à distance alimenté par la pandémie ont fait remonter les marchés immobiliers.

En revanche, le récent resserrement agressif des politiques a permis d'accroître les marges, mais les a rendues vulnérables à un ralentissement de leurs activités principales de prêts hypothécaires.

Les banques ont également dû faire face à des dépenses plus élevées dans un contexte de flambée du coût de la vie, de baisse des prix des logements et d'inflation des salaires.

Les prêts stressés de la NAB, dont les paiements d'intérêts ont été retardés de plus de 90 jours, sont tombés à 0,66 % par rapport aux 0,94 % de l'année dernière. La marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité, a augmenté de 1 point de base pour atteindre 1,65% sur une base ajustée.

La banque basée à Melbourne a déclaré un dividende final de 78 cents australiens par action, contre 67 cents australiens l'année dernière. (1 $ = 1,5380 dollar australien) (Reportage de Sameer Manekar et Harish Sridharan à Bengaluru ; Montage de Shailesh Kuber)