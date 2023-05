La NAB australienne met en garde contre la fin de l'effet d'aubaine de la hausse des taux d'intérêt

Le bénéfice de la banque, qui est également le plus grand créancier commercial d'Australie, a augmenté de 17 % pour atteindre 4,07 milliards de dollars australiens (2,72 milliards de dollars) au cours du semestre qui s'est terminé en mars, car les taux plus élevés ont permis aux banques d'élargir leurs marges, mais il est resté inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui étaient de 4,15 milliards de dollars australiens, d'après Refinitiv.

La marge d'intérêt nette de la société, une mesure très surveillée qui montre le montant des paiements d'intérêts des banques moins les coûts d'exploitation, a également augmenté par rapport à l'année précédente, mais a diminué au cours du trimestre mars 2023 par rapport au trimestre précédent, en raison de la concurrence féroce pour le refinancement des prêts.

La mise à jour signale une nouvelle phase difficile pour les créanciers australiens qui ont bénéficié d'une année de hausse des taux d'intérêt en facturant davantage aux emprunteurs tout en limitant le montant qu'ils paient aux détenteurs de dépôts. La concurrence sur un marché hypothécaire stagnant est devenue si féroce que certaines banques proposent des paiements en espèces pour attirer les emprunteurs.

Les actions de la NAB ont chuté de 8 % dans la matinée, ce qui représente leur plus forte baisse intrajournalière depuis mars 2020 et a contribué à faire reculer l'ensemble du marché de 0,6 %, les investisseurs s'inquiétant du fait que la situation avantageuse des banques ait tourné à l'aigre.

Les actions des banques rivales Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp, ANZ Group Holdings Ltd et Macquarie Group Ltd, qui doivent toutes publier leurs résultats au cours de la semaine prochaine, étaient en baisse de plus de 2 %.

"Ce qui préoccupe le marché, c'est la sortie de la marge d'intérêt nette", a déclaré Hugh Dive, directeur des investissements chez Atlas Funds Management, qui détient des actions bancaires.

"Cela suggère qu'elle a atteint son maximum entre le premier trimestre et le mois de décembre de l'année dernière.

Il a ajouté que la structure du portefeuille de prêts hypothécaires de la NAB était également une source d'inquiétude.

Une proportion plus élevée que prévu de clients sont sur des prêts immobiliers à taux fixe qui expireraient en 2024, les exposant à des taux variables plus élevés, et plus de stress pour les consommateurs signifiera plus de stress pour les créanciers.

"Il y aura un peu plus de douleur l'année prochaine et elle sera un peu plus longue", a ajouté M. Dive.

Le PDG de la NAB, Ross McEwan, a déclaré que la société se concentrait sur l'expansion des activités dans des domaines plus rentables que les prêts hypothécaires, tels que les prêts aux entreprises, dont les bénéfices ont augmenté d'un cinquième au cours du semestre par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans le secteur des services bancaires aux particuliers, qui comprend les prêts hypothécaires, les bénéfices ont légèrement diminué en raison d'une charge de dépréciation de 393 millions de dollars australiens. La banque a déclaré que cela reflétait en partie la baisse des prix de l'immobilier, l'impact de l'augmentation du coût de la vie se propageant dans l'économie.

Néanmoins, M. McEwan a déclaré que la banque s'attendait à ce que la treizième économie mondiale évite une "correction économique prononcée" et que les créances irrécouvrables restent faibles. La banque a téléphoné à 7 000 emprunteurs considérés comme les plus vulnérables à la hausse des taux d'intérêt et seuls 13 d'entre eux ont demandé de l'aide.

"Cela montre la résilience du marché, cela montre que le plein emploi est vraiment utile", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes. Il a noté que le taux de chômage du pays, à 3,5 %, est le plus bas depuis des décennies.

La NAB a déclaré un dividende intérimaire de 83 cents australiens par action, contre 73 cents un an plus tôt.

(1 $ = 1,4990 dollar australien)