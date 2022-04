La conjoncture économique australienne bondit en mars, l'inflation s'emballe

L'enquête menée mardi par la National Australia Bank (NAB) a montré que son indice des conditions commerciales a doublé pour atteindre +18 en mars, tandis que la confiance a gagné 3 points pour atteindre +16.

Ce résultat optimiste sera probablement salué par le Premier ministre Scott Morrison, qui se trouve au milieu d'une campagne électorale difficile.

La mesure des ventes de l'enquête a bondi de 13 points pour atteindre +24, tandis que la rentabilité a augmenté de 8 points pour atteindre +13. L'indice de l'emploi a ajouté 4 points pour atteindre +12, ce qui suggère que le taux de chômage passera bientôt sous la barre des 4 % pour la première fois depuis le début des années 1970.

"L'amélioration a été largement portée par le secteur du commerce de détail, qui a vu les conditions augmenter de 23 points, ainsi que par les secteurs des loisirs et des services personnels et de la finance, des affaires et de l'immobilier", a déclaré Alan Oster, économiste en chef de la NAB.

"La confiance a fait un bond dans les secteurs du transport, de la construction et des loisirs et services personnels."

Les mesures des commandes à terme et des investissements des entreprises se sont également améliorées, ce qui suggère que la reprise se poursuivra.

L'inflation est restée un casse-tête, les coûts d'achat et les coûts de la main-d'œuvre ayant augmenté au rythme le plus rapide de l'histoire de l'enquête, ce qui a fait grimper les prix de détail.

"L'escalade continue de la croissance des prix au cours des derniers mois suggère qu'une forte lecture de l'IPC du premier trimestre est probable lorsqu'il sera publié plus tard dans le mois", a déclaré Oster.

Les analystes ont averti que l'indice des prix à la consommation du trimestre de mars surprendrait probablement par son niveau élevé et mettrait la pression sur la Reserve Bank of Australia (RBA) pour qu'elle commence à augmenter les taux d'intérêt dès juin.

Une enquête distincte menée auprès des consommateurs par ANZ, publiée mardi, a montré que son indice de confiance a augmenté de 1,3 % la semaine dernière, le prix de l'essence ayant légèrement baissé, mais il reste inférieur à la moyenne.

Les prévisions d'inflation sont restées élevées à 5,8 %, reflétant les pressions du coût de la vie liées à l'essence, à l'alimentation et au logement.

Toute cette écume de prix n'a pas encore dissuadé les acheteurs, la mesure de l'ABC des intentions de dépenses des ménages ayant bondi de 9,2 % en mars pour atteindre un niveau record, sous l'impulsion des voyages, des transports et du commerce de détail.

La vigueur des dépenses, combinée à un taux de chômage au plus bas depuis 13 ans, suggère que l'économie dans son ensemble a réalisé de solides performances au premier trimestre.