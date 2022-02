Le bénéfice de la National Australia Bank augmente de 9 % au premier trimestre grâce à la vigueur des prêts.

La faiblesse record des taux d'intérêt et la concurrence féroce sur le marché des prêts immobiliers réduisent les marges des créanciers australiens, qui subissent également le contrecoup du passage des emprunteurs aux prêts hypothécaires à taux fixe.

La banque a déclaré que la marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité, a chuté de 5 points de base à 1,64 % au cours du trimestre.

Le directeur général, Ross McEwan, a déclaré que si les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des marchés du travail dues à la variante Omicron COVID-19 avaient créé des incertitudes, la banque était optimiste quant aux perspectives pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La NAB a affiché un bénéfice en espèces de 1,80 milliard de dollars australiens (1,29 milliard de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,65 milliard de dollars australiens un an plus tôt et une estimation de Morgan Stanley d'environ 1,60 milliard de dollars australiens.

Le ratio CET1 (Common Equity Tier 1) de la banque, une mesure étroitement surveillée de ses réserves de liquidités, était de 12,4 % au 31 décembre, contre 13 % au 30 septembre.

(1 $ = 1,3926 dollar australien)