Le bénéfice en espèces du deuxième plus grand créancier d'Australie s'est élevé à 1,80 milliard de dollars australiens (1,26 milliard de dollars) pour le trimestre clos le 30 juin, contre 1,70 milliard de dollars australiens un an plus tôt. Ce chiffre est conforme à l'estimation de Morgan Stanley, qui prévoyait 1,80 milliard de dollars australiens.

(1 $ = 1,4325 dollar australien)