Le dollar s'effondre à l'approche de la décision de la Fed ; le yen bondit

Le yen a surperformé, connaissant une soudaine poussée de force en milieu de matinée, heure du Japon, les traders étant en alerte quant à une éventuelle intervention autour de la réunion de la Fed.

Le Dollar Index - qui évalue le billet vert par rapport à un panier de six contreparties comprenant le yen, l'euro et la livre sterling - a reculé de 0,14% à 111,33, mais n'est toujours pas loin du sommet de 111,78 atteint mardi, qui était le niveau le plus élevé depuis le 25 octobre.

L'indice a fait le yo-yo pendant la nuit, chutant rapidement à l'ouverture européenne pour ensuite récupérer ses pertes après que les données américaines aient indiqué une pression continue sur les prix, atténuant les spéculations sur un pivot de la Fed cette année. Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue, ce qui suggère que la croissance des salaires reste élevée, tandis que les dépenses de construction ont connu un rebond surprise.

Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed augmente son taux d'intérêt de référence de 75 points de base (pb) mercredi, la quatrième hausse consécutive. Mais pour la réunion de décembre, le marché à terme est divisé sur les probabilités d'une augmentation de 75 ou 50 points de base, alors que les responsables de la Fed ont récemment suggéré un ralentissement potentiel du rythme de resserrement.

"Du point de vue de la Fed, faire entrer les États-Unis en récession reste un moindre mal que de ne pas s'attaquer aux pressions sur les prix bien ancrées", a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans une note client.

"Il semble très improbable que la Fed veuille favoriser une réaction positive des actifs risqués, et les risques pour les marchés sont à mon sens biaisés en faveur d'une réaction faucon - hausse des actions, baisse des rendements obligataires et du dollar."

Le Dollar Index a bondi de plus de 15 % cette année, la Fed ayant fortement augmenté ses taux, écrasant les autres devises et exerçant une pression sur l'économie mondiale.

Le yen a été particulièrement vulnérable à la force du dollar, incitant le ministère des Finances et la Banque du Japon à intervenir pour soutenir la monnaie en septembre pour la première fois depuis 1998. On considère généralement que les autorités japonaises sont intervenues à plusieurs reprises en octobre pour ramener le yen de son niveau le plus bas depuis 32 ans, juste à côté de 152 par dollar, bien qu'elles aient refusé de confirmer toute action.

Mercredi, la devise japonaise a fait un bond soudain d'environ un demi yen à 147,4 pour un dollar. Elle a ensuite étendu ces gains, le dollar ayant perdu 0,55 % à 147,40 yens.

"Cela ne ressemble pas à une intervention pour moi", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank.

"Lors des trois occasions dont nous avons connaissance, la BOJ est intervenue de manière énorme et répétée, et si nous assistions à une intervention maintenant - à moins que le schéma ait changé - je m'attendrais à voir des mouvements beaucoup plus importants qui se poursuivraient maintenant."

L'euro a légèrement augmenté de 0,15 % à 0,9888 $, mais reste proche du plus bas niveau de la session précédente, à 0,98535 $.

La livre sterling a augmenté de 0,17 % à 1,1505 $, mais est restée non loin du plus bas d'une semaine de mardi à 1,14365 $.

La Banque d'Angleterre annonce sa décision politique jeudi, et les marchés s'attendent là aussi à une augmentation de 75 points de base, suivie d'un ralentissement à un rythme de 50 points de base en décembre.

Le dollar australien a peu changé à 0,63945 $, se consolidant près d'un plus bas d'une semaine. La Reserve Bank of Australia a choisi de maintenir le rythme de ses hausses de taux à 25 pb mardi, malgré une inflation des prix à la consommation au plus haut depuis 32 ans.

Le dollar kiwi a augmenté de 0,16 % à 0,58485 $, bénéficiant du soutien d'un rapport optimiste sur l'emploi qui a renforcé les arguments en faveur d'une augmentation massive des taux d'intérêt ce mois-ci par la Reserve Bank of New Zealand.