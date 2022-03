Le pétrole vacille, les actions asiatiques baissent alors que les négociations avec l'Ukraine ne progressent guère.

L'administration du président Joe Biden est prête à aller de l'avant avec une interdiction américaine des importations de pétrole russe même si les alliés européens ne le font pas, a rapporté Reuters lundi, citant deux personnes connaissant bien le dossier.

Les prix du pétrole ont déjà atteint leur plus haut niveau depuis 14 ans et la Russie a prévenu que les prix pourraient grimper jusqu'à 300 dollars le baril et qu'elle pourrait fermer le principal gazoduc vers l'Allemagne si l'Occident interrompt ses importations de pétrole en raison de l'invasion de l'Ukraine.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a perdu 0,4 % dans les premiers échanges, dans le sillage d'une séance mouvementée à la Bourse. Le Nikkei japonais a reculé de 0,3 %, tandis que les actions australiennes ont perdu 0,24 %, au milieu d'une mer de rouge sur les marchés asiatiques.

Les valeurs vedettes chinoises ont perdu 0,15 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,39 %.

L'indice international de référence du pétrole, le Brent, qui a brièvement dépassé les 139 dollars le baril au cours de la séance précédente, a fait un bond dans les échanges matinaux et était en hausse d'environ 0,8 % à 124,20 dollars.

Le brut américain était en hausse d'environ 0,4 % à 119,86 dollars le baril, tandis que les prix de nombreuses autres matières premières, dont le nickel, ont augmenté, les acheteurs industriels et les négociants se bousculant alors que le conflit russo-ukrainien ne montre aucun signe de refroidissement.

"Le sentiment de risque mondial a commencé la semaine profondément négatif, avant de s'améliorer lorsque les dirigeants européens ont indiqué qu'ils résisteraient aux sanctions sur les exportations énergétiques russes, préférant une stratégie déterminée pour réduire la dépendance aux importations russes", ont indiqué les analystes d'ANZ dans une note.

"Les marchés sont toutefois volatils et très sensibles aux changements de ton. La hausse progressive des taux d'inflation au seuil de rentabilité témoigne de préoccupations croissantes en matière d'inflation, alors que les prix des matières premières restent fermement soutenus."

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale", mais cette action a déclenché des sanctions radicales de la part des États-Unis et de l'Europe, qui visent à isoler la Russie à un degré jamais atteint par une économie aussi importante.

Dans la nuit, les principaux indices de Wall Bourse ont fortement chuté, le Nasdaq Composite confirmant qu'il se trouvait dans un marché baissier. L'indice Dow Jones a perdu 2,37 %, le S&P 500 2,95 % et le Nasdaq Composite 3,62 %.

Les actions des sociétés de paiement américaines ont chuté lundi. American Express Co a clôturé en baisse de 8,0 % après avoir annoncé dimanche qu'elle suspendait toutes ses opérations en Russie et au Belarus, rejoignant ainsi Visa Inc, qui a chuté de 4,8 %, et Mastercard Inc, qui a chuté de 5,4 % après avoir fait des annonces similaires la veille.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans a augmenté à 1,7648 % par rapport à sa clôture américaine de 1,749 % lundi. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des opérateurs quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 1,5563 %, contre 1,548 % à la clôture aux États-Unis.

La remontée des prix du pétrole et d'autres matières premières ne fera qu'ajouter au pouls inflationniste mondial, les données de cette semaine devant montrer que l'indice des prix à la consommation américain a grimpé d'un stratosphérique 7,9 % en glissement annuel en février, contre 7,5 % en janvier.

Avec les perspectives de croissance européenne qui s'assombrissent, la monnaie unique était en hausse de 0,1% sur la journée à 1,086 $, après avoir pris une raclée et chuté de 3% la semaine dernière à son plus bas depuis la mi-2020.

Le Dollar Index, qui suit le billet vert contre un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, était en hausse à 99,215.

L'or a légèrement baissé. L'or au comptant était négocié à 1 989,3546 dollars l'once. [GOL/]