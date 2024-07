National Australia Bank Limited (NAB) est une société de services financiers. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Business and Private Banking, Personal Banking, Corporate and Institutional Banking, New Zealand Banking and Corporate Functions et Other. Business and Private Banking se concentre sur les petits et moyens segments de clientèle, y compris l'agriculture spécialisée, le gouvernement, l'éducation et les services communautaires. Les services bancaires aux particuliers offrent aux clients des produits et des services qui leur permettent d'obtenir des prêts immobiliers ou de gérer leurs finances personnelles grâce à des facilités de dépôt, de crédit ou de prêt personnel. Les services bancaires aux entreprises et aux institutions offrent une gamme de produits et de services comprenant la couverture des clients, le financement des entreprises, les services d'actifs, les services bancaires transactionnels et les paiements d'entreprise. Les services bancaires néo-zélandais comprennent les services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux clients privés, les services bancaires aux entreprises et aux institutions, ainsi que les activités de vente sur les marchés en Nouvelle-Zélande.

Secteur Banques