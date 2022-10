Les actions australiennes affichent leur meilleure journée depuis plus de 2 ans après la surprise de la RBA

Les actions australiennes ont bondi de près de 4% mardi pour enregistrer leur meilleure séance depuis la mi-juin 2020, après que la banque centrale du pays ait surpris les marchés avec une hausse des taux d'un quart de point moins importante que prévu.

L'indice S&P/ASX 200 s'est établi en hausse de 3,8 % à 6 699,30, tous les secteurs ayant terminé en territoire positif.

"Alors que l'inflation n'a pas encore atteint son pic en Australie, le rythme plus prudent des hausses de la RBA (Reserve Bank of Australia) indique qu'elle est prête à attendre que les effets du resserrement de la politique monétaire déjà mis en œuvre se manifestent plus pleinement", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

La RBA a augmenté son taux d'escompte de 25 points de base pour atteindre un sommet de 2,60 % en neuf ans, déclarant qu'ils avaient déjà considérablement augmenté, mais a ajouté qu'un nouveau resserrement serait encore nécessaire.

La dernière hausse des taux est une nouvelle positive pour les actions, a déclaré Azeem Sheriff, analyste de marché chez CMC Markets, ajoutant qu'un rallye à court terme pourrait être observé au cours de ce mois.

Les valeurs financières ont grimpé de 4,2 % lors de leur meilleure journée depuis juin 2020, les "quatre grandes" banques du pays ayant ajouté entre 4 et 5 %.

À la suite de la hausse des taux, la National Australia Bank a déclaré qu'elle augmenterait les taux des prêts immobiliers de 0,25 % par an.

Les minières ont bondi de 4,7 % pour marquer leur meilleure séance en plus de deux ans. Les mastodontes du secteur, BHP Group, Rio Tinto et Fortescue Metals Group, ont progressé entre 1,7 % et 3,8 %.

Les valeurs énergétiques ont terminé en hausse de 4,5 % pour leur sixième session consécutive de gains, grâce à la vigueur des prix du pétrole. Woodside Energy et Santos ont bondi de 4,9 % et 4,2 %, respectivement.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en hausse de 1,2 % à 11 090,03, marquant sa meilleure séance depuis le 30 août.

La confiance des entreprises du pays s'est légèrement améliorée au troisième trimestre, sur fond de signes indiquant que les pressions sur les capacités commencent à s'atténuer, selon un groupe de réflexion privé. (Reportage de Upasana Singh à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)