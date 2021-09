Les banques australiennes rejettent les pressions exercées sur elles pour qu'elles traitent avec les cryptomonnaies.

Deux des plus grands créanciers australiens, la National Australia Bank (NAB) et Westpac , ont rejeté jeudi les critiques selon lesquelles ils entravent la concurrence en refusant de faire affaire avec des fournisseurs de cryptomonnaies.

Bon nombre des principales institutions financières australiennes ne se sont pas engagées dans le secteur, malgré son énorme croissance au cours de l'année écoulée, en raison de ses risques élevés.

La bourse ASX Ltd n'a pas non plus autorisé les cotations liées aux cryptomonnaies, ce qui a obligé certaines entreprises à chercher des cotations publiques à l'étranger, notamment sur le Nasdaq.

"C'est l'une des questions émergentes que nous examinons - quelle devrait être notre relation, le cas échéant, avec les cryptomonnaies", a déclaré Ross McEwan, directeur général de la NAB, lors d'une audition parlementaire régulière.

La banque n'a pas de politique d'exclusion des clients liés aux crypto-monnaies, mais elle n'en sert aucun et ne le fera que si c'est rentable et que la banque peut tolérer les risques, a déclaré M. McEwan.

"Nous devons regarder où vont les cryptomonnaies, avec ... la banque de réserve et les régulateurs. Et quel est le risque à l'intérieur de la banque de traiter également avec les fournisseurs de cryptomonnaies."

Peter King, directeur général de Westpac, le deuxième plus grand créancier du pays, a déclaré que l'anonymat des cryptomonnaies rendait "très difficile" le respect des exigences de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les bourses locales de devises numériques Bitcoin Babe Pty Ltd et Aus Merchant Pty Ltd ont déclaré mercredi à une commission parlementaire chargée d'étudier la manière de réglementer le secteur qu'aucune des quatre grandes banques ne voulait faire affaire avec elles.

La société de paiements et de transferts de fonds Nium, basée à Singapour, a également déclaré mercredi que l'Australie avait été le seul pays où elle avait été "dé-bancarisée", sur les 40 où elle opère.

"Aujourd'hui, les fintechs sont toujours à une décision des banques de mettre fin à leurs activités", a déclaré Michael Minassian, responsable des consommateurs de Nium APAC. "Il est temps de jeter une lumière appropriée sur cette pratique anticoncurrentielle".