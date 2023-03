Les données sur l'inflation sont à l'ordre du jour pour les marchés touchés par les inquiétudes concernant la Fed et les banques

Le rapport sur l'emploi américain de vendredi, en demi-teinte, a apaisé certaines inquiétudes concernant de fortes hausses de taux, quelques jours après que le président de la Fed, Jerome Powell, a averti que les décideurs pourraient relever les taux plus que prévu si les données à venir montraient que l'économie reste chaude après près d'un an de resserrement.

Un rapport sur les prix à la consommation plus élevé que prévu mardi pourrait toutefois raviver les craintes de hausses de taux de la Fed de grande ampleur, comme celles qui ont ébranlé les marchés l'année dernière. Cela ne serait pas le bienvenu pour un marché sur les dents après la faillite cette semaine de SVB Financial Group, qui fait des affaires sous le nom de Silicon Valley Bank.

"L'incertitude règne autour du rapport sur l'inflation et il y a beaucoup de confusion causée par la faillite de SVB et la crainte d'un problème plus important", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth. "Le marché fait face à la confusion et à l'incertitude en un temps utile".

Le S&P 500 a chuté vendredi, portant sa perte hebdomadaire à 4,5 %. Après un rebond important en janvier, l'indice de référence s'accroche maintenant à un gain de 0,6 % pour 2023.

Les investisseurs craignent de plus en plus que la campagne menée par la Fed pour lutter contre l'inflation en mettant fin à l'ère de l'argent bon marché n'ait révélé des failles dans l'économie qui pourraient s'élargir si la Fed augmentait ses taux d'intérêt.

Les traders étaient à l'affût de signes de contagion dans le secteur financier et au-delà, dans le sillage des problèmes de SVB et de Silvergate, une société spécialisée dans les cryptomonnaies, qui a dévoilé cette semaine des plans de réduction de ses activités et de liquidation volontaire.

"Les inquiétudes émanant du secteur financier se répercutent sur le marché en général", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities. "Lorsque vous combinez la débâcle de Silvergate avec l'effondrement de Silicon Valley Bank ... cela crée un effet d'entraînement pour la stabilité globale du marché".

Vendredi, les marchés ont semblé revoir à la baisse leurs attentes concernant la fermeté de la Fed, estimant à 40 % les chances que la banque centrale relève ses taux de 50 points de base lors de sa réunion des 21 et 22 mars, selon l'outil Fedwatch de la CME. Ces probabilités s'élevaient à environ 70 % jeudi dernier, mais elles ont diminué vendredi après que les investisseurs ont pris connaissance des données sur l'emploi et ont obtenu plus de clarté sur l'étendue des problèmes de SVB.

En fin de journée vendredi, les rendements des bons du Trésor américain à deux ans, qui suivent de près les attentes de la Fed en matière de politique monétaire, étaient en passe de connaître leur plus forte baisse de deux jours en points de base depuis septembre 2008.

"La Fed a maintenant des preuves très claires qu'elle a un impact sur le système financier et l'économie - les hausses de taux commencent à mordre - et bien que cela ne soit pas suffisant pour lui donner une pause, c'est quelque chose qu'elle prendra en considération", a écrit Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, dans un rapport publié vendredi.

Les attentes en matière de taux pourraient à nouveau changer radicalement si le rapport sur l'IPC de février s'avère supérieur à l'augmentation de 6 % en glissement annuel attendue par les analystes interrogés par Reuters. Le rapport sur les prix à la consommation est suivi le lendemain par d'autres données sur l'inflation, concernant les prix à la production.

Si la modération de l'inflation annuelle, qui est passée d'un pic de 9 % l'année dernière aux niveaux actuels, a été "facile", il sera plus difficile de passer de 6 % à 3 %, a déclaré John Lynch, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management.

L'INFLATION EN LIGNE DE MIRE

L'année dernière, les marchés ont été en moyenne plus volatils les jours de hausse de l'IPC, le S&P 500 ayant évolué en moyenne de 1,8 % dans un sens ou dans l'autre ces jours-là, contre 1,2 % en moyenne sur l'ensemble de la période.

Vendredi à la mi-journée, les options sur l'indice S&P 500 impliquaient que la publication de l'IPC ferait évoluer l'indice de 1,8 % dans un sens ou dans l'autre dans l'heure suivant la publication des données, selon les données d'Optiver.

La volatilité a augmenté vendredi, l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de la peur à Wall street, atteignant son niveau le plus élevé depuis la fin octobre, dans le contexte d'une chute généralisée des actions.

Outre les signes de baisse de l'inflation, les investisseurs pourraient être rassurés s'il apparaissait plus clairement que les problèmes de SVB ne risquent pas de s'étendre.

"Si les banques disent que leurs finances sont en bon état et qu'elles ne rencontrent pas les mêmes problèmes, cela contribuerait à stabiliser un peu le marché", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche sur la gestion de patrimoine chez D.A. Davidson.