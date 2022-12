Les entreprises australiennes deviennent pessimistes même si les affaires restent soutenues

L'enquête menée mardi par la National Australia Bank Ltd (NAB) a montré que son indice des conditions commerciales a reculé de 2 points pour atteindre +20 en novembre - toujours bien au-dessus de sa moyenne à long terme.

Mais la mesure de la confiance a chuté de 4 points à -4, atteignant le territoire négatif pour la première fois depuis décembre de l'année dernière. Cela signifie que l'écart entre les deux indicateurs était le plus grand pour un mois enregistré depuis mars 2020 - les premiers jours de la pandémie COVID-19.

"Dans l'ensemble, l'enquête suggère que l'économie a progressé en novembre, les consommateurs continuant à dépenser à l'approche de Noël", a déclaré Alan Oster, économiste en chef de la NAB.

"Cependant, les entreprises sont devenues de plus en plus pessimistes quant à l'avenir car elles envisagent un ralentissement de l'économie mondiale et une période de consommation plus faible alors que l'inflation et les taux plus élevés pèsent sur les ménages."

Les enquêtes de la NAB montrent que l'activité commerciale dépasse toutes les attentes depuis quelques mois, même si la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté les taux d'intérêt d'un total de 300 points de base pour atteindre un pic de 3,1 % sur 10 ans.

Ce resserrement a fait payer un lourd tribut au sentiment des consommateurs, mais les dépenses ont bien résisté, aidées par un taux de chômage proche des plus bas niveaux des cinq dernières décennies, à 3,4 %.

L'enquête de la NAB a continué à montrer la résilience de la demande, avec une mesure des ventes qui a glissé de 2 points pour atteindre une lecture toujours très forte de +28 et bien au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

Les entreprises ont fonctionné à plein régime, l'utilisation des capacités ayant atteint un niveau record à 85,2 %.

La rentabilité a baissé d'un point à +20, tandis que l'indice de l'emploi a également baissé d'un point à +13, ce qui reste élevé d'un point de vue historique.

Les coûts de la main-d'œuvre ont légèrement augmenté au cours du mois, et les coûts de production et les prix de détail se sont accélérés.

M. Oster de la NAB a déclaré que le sentiment était négatif dans un large éventail de secteurs, du commerce de détail aux services publics.

"Il reste cependant à voir si, et dans quel délai, ces craintes se réalisent, et nous continuerons à surveiller de près les tendances des dépenses au cours des prochains mois", a déclaré M. Oster.