La Banque Nationale du Canada annonce l'élection d'administrateurs : Macky Tall se joint au conseil d'administration

La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce que chacun des candidats à un poste d'administrateur figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2021 a été élu administrateur de la Banque lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Le conseil d'administration accueille ainsi deux administrateurs élus pour la première fois, Macky Tall et Laurent Ferreira. Macky Tall se joint au conseil d'administration en date d'aujourd'hui. M. Tall est coprésident du groupe Infrastructures de Carlyle Group depuis avril 2021. Il a auparavant occupé divers postes à responsabilité croissante au cours de sa carrière de 16 ans à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au moment de son départ, en décembre 2020, il occupait les postes de chef des actifs réels et des placements privés et de président et chef de la direction de CDPQ Infra. M. Tall est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (finance) de HEC Montréal, d'une maîtrise en administration des affaires (finance) de l'Université d'Ottawa et d'un diplôme de premier cycle en économie de l'Université de Montréal. Pour sa part, Laurent Ferreira a été nommé au conseil, en février 2021, au moment de son entrée en fonction à titre de chef de l'exploitation. Il était auparavant cochef des Marchés financiers et cochef de la transformation de la Banque.

« Je suis fier d'accueillir au conseil d'administration Laurent Ferreira et Macky Tall. Leur expérience professionnelle très riche et leurs fortes aptitudes en leadership stratégique, en finance et en supervision des risques, seront des atouts importants pour l'évolution de la Banque Nationale », a déclaré Jean Houde, président du conseil d'administration. « Au nom des actionnaires et des employés de la Banque, j'aimerais également souligner la contribution de Raymond Bachand, alors qu'il quitte le conseil d'administration aujourd'hui. Sa vaste expérience, provenant notamment des grandes charges publiques qu'il a assumées, a permis de bonifier constamment nos travaux depuis 2014. »

Voici les résultats des votes détaillés :