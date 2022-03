National Bank of Canada : 126 000 $ en bourses à 38 étudiants(es)-athlètes grâce au Programme de bourses Banque Nationale

La Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ) est fière de célébrer son long, étroit et fructueux partenariat avec la Banque Nationale, qui procède aujourd'hui à la tenue de la 30e édition du Programme de bourses Banque Nationale. Des bourses individuelles totalisant 126 000 $ ont été remises à 38 étudiants(es)-athlètes. C'est dans le cadre d'un événement en direct sur sa page Facebook, avec le soutien de TVGO, que la FAEQ a distribué des bourses de 2000 $ et de 4000 $ à des étudiants(es)-athlètes identifiés(es) relève, élite ou excellence par leur fédération sportive. Les récipiendaires sont âgés(es) de 15 à 24 ans et viennent de partout dans la province.

Ce qu'ils ont dit : « Cette année marque la 30e édition du Programme de bourses Banque Nationale et nous sommes fiers de célébrer cet important jalon aux côtés de la Fondation. Ayant moi-même été boursière dans le cadre de mon ancienne carrière d'athlète, je peux témoigner de l'impact positif des bourses FAEQ dans la vie des étudiants(es)-athlètes et de l'importance de soutenir la persévérance scolaire. Je souhaite bon succès aux boursières et boursiers de cette année dans l'atteinte de leurs objectifs. » - Martine Dessureault, vice-présidente - Entreprises, Québec et Est du Québec, Banque Nationale « C'est avec une grande joie que je me joins aujourd'hui à la Banque Nationale pour célébrer les réussites de 38 étudiants(es)-athlètes, qui ont dû trimer particulièrement fort dans les deux dernières années pour conjuguer leur succès académique et sportif. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement la Banque Nationale pour son soutien à notre mission ces 30 dernières années. De retrouver la Banque Nationale à nos côtés pour une 30e édition de son programme de bourses est tout simplement phénoménal! » - Martin Lavigne, président de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec La 30e édition du Programme de bourses Banque Nationale a permis aujourd'hui de remettre 23 bourses d'excellence académique, qui ont pour objectif de souligner les succès scolaires, et 15 bourses de soutien à la réussite académique et sportive, qui visent à promouvoir l'importante conciliation du sport et des études. Au fil des ans, de nombreux étudiants(es)-athlètes appuyés(es) par la Banque Nationale se sont particulièrement illustrés(es) sur la scène internationale. Du groupe, soulignons l'inspirant parcours de l'haltérophile Maude Charron vers l'obtention de la médaille d'or dans la catégorie des moins de 64 kg aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Encore plus récemment, notons les nombreuses réussites du skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, vice-champion olympique aux Jeux de Pékin 2022 et récipiendaire de ses 19e, 20e et 21e globes de cristal en Coupe du monde, sans oublier le premier titre de l'ATP gagné par le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime. À ce groupe sélect, ajoutons entre autres la paranageuse Aurélie Rivard, la para-athlète Diane Roy, le cycliste Hugo Houle, le fondeur Alex Harvey, la boxeuse Ariane Fortin, l'haltérophile Christine Girard, les patineuses de vitesse Marianne St-Gelais et Sylvie Daigle, les hockeyeurs Charline Labonté, Caroline Ouellette et Guillaume Latendresse de même que les plongeuses Jennifer Abel et Roseline Filion.

Tableau des récipiendaires du Programme de bourses Banque Nationale 2022

* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 367 milliards de dollars au 31 janvier 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 27 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de la Fondation de l'athlète d'excellence (FAEQ)

Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 19 millions de dollars en bourses, représentant 6525 bourses individuelles à 3300 boursiers(ères) différents(es). La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiants(es)-athlètes du Québec, mais également des services d'accompagnement en termes d'orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d'influence auprès du milieu du sport et de l'éducation.faeq.com