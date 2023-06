National Bank of Canada : Jeudi 1 juin 2023

Revue des marchés

Hausse mensuelle des prix des logements aux États-Unis due à une pénurie de biens à vendre sur le marché.

Au Canada, le principal indice boursier a chuté aujourd'hui sous la pression des pertes essuyées par les titres liés aux produits de base et des craintes d'un ralentissement économique. Le secteur de l'énergie a dévissé d'environ 2% et a le plus freiné le TSX du fait de la baisse des prix du pétrole brut. À l'inverse, les actions du secteur de la technologie ont monté suite à une reprise du secteur au sud de la frontière. D'après les données de Statistique Canada, le déficit du compte courant du Canada a diminué de CA$8.05 milliards après révision à la hausse au quatrième trimestre à CA$6.17 milliards au premier trimestre. Aux États-Unis, l'aile droite des républicains a déclaré qu'ils s'opposaient à l'accord bipartisan visant à relever le plafond de la dette américaine, qui s'élève à $31,400 milliards avant son premier vote au Congrès aujourd'hui. La commission du règlement de la Chambre des représentants a commencé à examiner le projet de loi à 15 h 00 HE avant les votes de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, et du Sénat, contrôlé par les démocrates. Le président démocrate Joe Biden et le chef républicain du Congrès, Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, ont tous deux prédit qu'ils obtiendraient suffisamment de voix pour faire passer le projet de loi avant le 5 juin. Sur la scène économique, la confiance des consommateurs américains est tombée à un creux sans égal depuis six mois en mai, car leur perception du marché du travail s'est dégradée, mais les ménages étaient plus nombreux à prévoir d'acheter des véhicules à moteur et d'autres articles coûteux au cours des six prochains mois, ce qui pourrait soutenir la croissance économique ce trimestre. En outre, les prix des maisons individuelles aux États-Unis ont fortement augmenté en glissement mensuel en mars, soutenus par une pénurie persistante de biens immobiliers à vendre sur le marché, bien que la tendance générale continue d'indiquer un ralentissement des prix de l'immobilier. L'indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller, qui couvre les neuf divisions de recensement des États-Unis, a crû de 0.4% en mars après un gain de 0.3% en février. Le marché du logement a subi de plein fouet la campagne de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, la plus dynamique depuis les années 1980. Selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac, le taux moyen de l'hypothèque fixe à 30 ans a augmenté ces dernières semaines pour atteindre le haut de sa fourchette de 6.09% à 6.73%, tandis que les données de la National Association of Realtors montrent que le parc de logements existants à vendre reste inférieur de 44% aux niveaux d'avant la pandémie. Cette pénurie fait grimper les prix, car les acheteurs profitent des baisses des taux hypothécaires pour revenir sur le marché.