National Bank of Canada : La Banque Nationale devient le commanditaire en titre des tournois de tennis de Montréal et de Toronto

La Coupe Rogers présentée par Banque Nationale devient l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers

Commanditaire présentateur depuis 2005 à Montréal et depuis 2010 à Toronto, la Banque Nationale devient le commanditaire en titre des deux plus importants tournois de tennis au Canada. Dès 2021, le troisième plus ancien tournoi de tennis après Wimbledon et les Internationaux des États-Unis se nommera l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. Ce partenariat d'affaires de dix ans devient le plus long partenariat continu de l'histoire du tennis au Canada et jouera un rôle déterminant dans l'essor du tennis à tous les niveaux.

« Tennis Canada et la Banque Nationale font équipe depuis déjà plusieurs années et nous sommes ravis de pouvoir développer ce partenariat au cours des dix prochaines années. Les valeurs de nos deux organisations se complètent et nous partageons le désir d'inspirer toute une nation grâce au sport », a déclaré Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal. « Nous partageons une vision de ce que nous voulons pour nos tournois qui jouissent déjà d'une excellente réputation auprès des joueurs de l'ATP et de la WTA ainsi que de notre clientèle. »

« C'est avec fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous poursuivons l'aventure avec notre partenaire de longue date, Tennis Canada. Nous investissons dans ce sport afin de permettre aux athlètes, petits et grands, de tous les horizons, de se dépasser et d'accomplir leurs plus grands rêves. Ce partenariat nous permettra d'avoir un impact positif sur leur développement », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Nous avons très hâte de tous nous rassembler devant un match. »

« Au cours des prochains mois et des prochaines années, Tennis Canada et la Banque Nationale travailleront ensemble pour mettre en place de nouvelles stratégies afin de continuer d'améliorer l'expérience des détenteurs de billets et des amateurs qui suivent ce tournoi année après année », a ajouté Gavin Ziv, directeur général du tournoi de Toronto. « Ce partenariat permet à nos deux organisations de partager une richesse de connaissances et démontre notre désir commun d'innover à tous les niveaux. »

La Banque Nationale accroît son soutien au développement du tennis au Canada en investissant considérablement dans des programmes phares

Grâce à ce partenariat historique, la Banque Nationale démontre une fois de plus son soutien dans le développement du tennis au Canada. Elle investira dans de nombreux programmes phares, y compris le développement du tennis féminin et les Challengers. Elle soutiendra également les associations provinciales de tennis et l'Association des professionnels du tennis (APT), pour ne nommer que ceux-là. La Banque est aussi très engagée dans le tennis chez les jeunes, notamment via le programme de recrutement et de développement de talent Petits As Banque Nationale.

« Nous ne pourrions être plus heureux de compter sur la Banque Nationale comme nouveau commanditaire en titre pour nos tournois ; ce partenariat changera la donne », a affirmé Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. « La Banque Nationale nous accordera également un prêt sur mesure pour nous permettre de recommencer à investir dans le développement du tennis et dans nos tournois. Je me souviens qu'en août dernier, Louis Vachon, le président et chef de la direction de la Banque Nationale, m'a dit 'nous sommes derrière vous' à un moment où nous étions confrontés à des répercussions financières de la pandémie de COVID-19. Alors que Tennis Canada vit une période extrêmement difficile, ce partenariat à plusieurs niveaux est une nouvelle déterminante pour notre organisation, pour nos tournois et, plus important encore, pour le tennis au Canada. »

Rogers Communications devient le commanditaire présentateur des tournois et contribue à augmenter la participation au tennis grâce à des initiatives de masse

Le soutien indispensable de Rogers envers la croissance et le développement du tennis au Canada au cours des 20 dernières années se poursuit en tant que commanditaire présentateur des épreuves de Montréal et de Toronto pour les sept prochaines années. Sportsnet, la marque numéro un des médias sportifs au Canada, continuera d'être le diffuseur national de langue anglaise, alors qu'il est plus important que jamais de pouvoir miser sur une diffusion de qualité pour la présentation de manifestations sportives.

« Rogers contribue au développement du tennis au Canada depuis plus d'une génération. Je suis heureux que nous puissions continuer à faire évoluer le tennis ensemble grâce à plusieurs programmes et initiatives de masse, permettant ainsi à plus de Canadiens de développer leur passion pour ce sport », a souligné Michael Downey. « Tennis Canada tient à remercier Rogers pour tout ce qu'elle a fait pour nos tournois et pour le tennis au Canada au cours des 20 dernières années. Sa contribution a permis d'accroître la notoriété de nos tournois de classe mondiale et nous sommes ravis qu'elle poursuive ce travail remarquable en tant que commanditaire présentateur. »

« Au cours des 20 dernières années, Rogers et Tennis Canada ont réalisé beaucoup de choses pour amener le sport au plus haut niveau au Canada », déclarait Simone Lumsden, directrice générale du marketing de Rogers Communications. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec Tennis Canada afin de concentrer nos efforts sur notre objectif commun de croissance et de développement du tennis d'un océan à l'autre. Rogers s'engage à soutenir le tennis à tous les niveaux, que ce soit par le biais de notre commandite de présentation de ces tournois internationaux de premier plan ainsi que de nos initiatives de masse comme le Tennis par équipe Rogers et le Circuit des recrues Rogers. Gardez l'œil ouvert pour connaître les détails d'une nouvelle initiative emballante à venir. »

