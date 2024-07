La Banque nationale du Canada (la Banque) est un groupe financier intégré. Elle exerce ses activités par l'entremise de quatre secteurs : Particuliers et entreprises, Gestion de patrimoine, Marchés financiers et Financement spécialisé américain et international (USSF&I). Le secteur des particuliers et des entreprises comprend les services bancaires, de financement et d'investissement offerts aux particuliers, aux conseillers et aux entreprises, ainsi que les activités d'assurance. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend les solutions d'investissement, les services fiduciaires, les services bancaires, les services de prêt et d'autres solutions de gestion de patrimoine offertes par l'intermédiaire de réseaux de distribution internes et de tiers. Le segment des marchés financiers comprend les services bancaires aux entreprises et les services bancaires d'investissement, ainsi que les solutions financières destinées aux grandes et moyennes entreprises, aux organismes du secteur public et aux investisseurs institutionnels. Le segment USSF&I comprend les services de financement spécialisés fournis par ses filiales, Credigy Ltd. et Advanced Bank of Asia Limited.

