National Bank of Canada : La Banque Nationale du Canada dévoile le rapport L'avantage familial - printemps 2022

Les performances des sociétés canadiennes contrôlées par des familles et cotées en bourse continuent de dépasser celles des sociétés à actionnariat diffus

Cette année, la publication présente les perspectives de trois chefs d'entreprise de fleurons canadiens sur la scène mondiale : Dani Reiss (Canada Goose), Karinne Bouchard (Alimentation Couche-Tard) et Jean, Antoine et Frédéric Chagnon (Lallemand). La publication comprend également deux perspectives internationales sur les entreprises à contrôle familial, le point de vue d'un investisseur international aguerri, Arjun Khullar (GIC), et le point de vue européen de Charles Paris de Bollardière (TotalEnergies, 2009-2021).

À propos du rapport L'avantage familial - printemps 2022

L'Avantage familial 2022 met à jour et enrichit l'édition 2020 du rapport. Il présente l'Indice BNC des entreprises familiales calculé par S&P Dow Jones Indices, qui suit et mesure la performance des entreprises canadiennes contrôlées par des familles par rapport à l'indice composite S&P/TSX, le principal indice du marché boursier. L'indicedes entreprises familiales comprend 44 entreprises canadiennes contrôlées par des familles dans différents secteurs à travers le pays (voir la liste complète des entreprises incluses dans l'annexe) et est basé sur l'application de critères quantitatifs objectifs à un univers indiciel fourni par S&P Dow Jones Indices, le calculateur de l'indice.

Pour les fins de l'Indice BNC des entreprises familiales, une société est considérée comme étant contrôlée par une famille si la famille fondatrice ou le(s) fondateur(s) détiennent directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de la société ou, alternativement, si un ou des individus et/ou des entités liées (n'ayant pas fondé l'entreprise) détiennent au moins 33,3 % des droits de vote de la société (pour plus d'informations, veuillez consulter notre site webici).

Vincent Joli-Coeur, Philippe Lefebvre Duquette et Alexandre Tessier de la Banque Nationale du Canada ainsi que le Dr Karl Moore de l'Université McGill et de l'Université d'Oxford sont les co-auteurs et coordinateurs de ce rapport.

