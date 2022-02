National Bank of Canada : La Fondation canadienne d'éducation économique et la Banque Nationale lancent un nouveau programme de littératie financière unique en son genre

La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et la Banque Nationale annoncent aujourd'hui le lancement de LitFin 101. Ce nouveau programme de littératie financière en ligne et interactif vise à améliorer les connaissances et les capacités financières et, par le fait même, la santé financière et la santé mentale.

Les recherches montrent un lien étroit entre la santé financière et la santé physique et mentale. Les longues périodes de stress financier et d'anxiété ont un impact sur le bien-être de nombreuses personnes au Canada. En revanche, prendre des décisions financières qui permettent de garder le contrôle de ses finances peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Le programme abordera divers sujets tels que vivre selon ses moyens, l'établissement d'objectifs financiers et leur réalisation, ainsi que l'acquisition d'une meilleure confiance en soi en matière de gestion des finances personnelles. Ces conseils peuvent contribuer à favoriser le bien-être, tant sur le plan mental que physique.

Faits saillants du programme LitFin 101

Le programme couvre 10 modules et environ 50 sujets financiers visant à améliorer les capacités financières et la gestion des finances personnelles. Il permet à tout utilisateur de sélectionner des sujets d'intérêt ou de suivre un programme complet de littératie financière en parcourant progressivement les modules.

Il est conçu principalement pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans, mais il est pertinent pour quiconque souhaite améliorer sa littératie financière.

Il comprend des ressources gratuites, en français et en anglais, qui seront mises à jour, bonifiées et qui serviront d'outils de soutien permanents pour améliorer la littératie financière au Canada.

Le programme contient suffisamment de matériel didactique pour soutenir un cours d'un demi-crédit pour les provinces, territoires ou organismes offrant des programmes pour les jeunes. Le programme LitFin 101 peut être utilisé par les jeunes de façon autonome à des fins d'autoapprentissage, ou par les enseignants, qui peuvent l'intégrer à leur enseignement en classe.

Des renseignements sur le programme sont disponibles sur le site Internet de la FCEE. Le site Web de LitFin 101 est maintenant accessible à tous.

La FCEE et la Banque Nationale saluent tous les efforts déployés pour améliorer la littératie et les capacités financières au Canada. Ces efforts aident les Canadiens et les Canadiennes à maintenir une bonne santé mentale et à mieux gérer le stress et l'anxiété de nature financière. Ce programme contribuera grandement à aider les Canadiens et les Canadiennes, et les jeunes en particulier, dans leurs efforts pour bâtir un avenir financier heureux et sain.

Citations

Dre Moira Somers, psychologue économique; consultante auprès de familles et de conseillers financiers du monde entier en matière d'argent, de santé mentale et de bien-être; auteure de Advice that Sticks: How to Give Financial Advice that People will Follow.

« La gestion des finances est sans aucun doute une technique de survie du 21e siècle. L'argent et la santé mentale se chevauchent en permanence dans la vie, contribuant simultanément au bien-être relationnel et à l'harmonie familiale, à la liberté de choix, à l'accès à l'éducation et aux services de santé, de même qu'à l'(in)égalité de genre, pour n'en citer que quelques-uns. Pour préparer nos jeunes à devenir des adultes accomplis, nous devons cependant couvrir bien plus que les mathématiques de la finance. Je suis ravie de me joindre à la FCEE et à la Banque Nationale aujourd'hui pour le lancement du nouveau programme LitFin 101, conçu pour aider à améliorer la santé financière et mentale des Canadiens, et en particulier de nos jeunes, alors que nous les aidons à préparer leur avenir financier. »

Gary Rabbior, président de la FCEE

« La FCEE, comme d'autres, s'emploie depuis quelques années à attirer l'attention sur la corrélation entre la santé financière et la santé mentale », a déclaré Gary Rabbior, président de la FCEE. « Nous tenons à remercier la Banque Nationale pour son excellent soutien qui nous a permis d'entreprendre le projet le plus ambitieux dans les 50 années d'histoire de la FCEE. Nous espérons et croyons que LitFin 101 aura un effet positif dans la vie de milliers de Canadiens et de Canadiennes au cours des prochaines années. »

Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale

« Dans le contexte actuel, certaines personnes vivent un stress lié à la gestion des finances, ce qui fait en sorte que l'éducation économique et financière est plus que jamais essentielle. Nous pensons que l'éducation financière doit commencer tôt afin que les jeunes puissent acquérir de saines habitudes financières dès leur plus jeune âge. La Banque Nationale est fière de s'associer à la Fondation canadienne d'éducation économique pour contribuer à cet objectif. »